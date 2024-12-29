產業追蹤／地緣政治浪潮 襲向電動車

2020-2023年間，歐洲、美國對於電動車產業強調產業自主化與提升市場認知，政策核心是掌握關鍵技術、購買鼓勵。對於中國大陸主要針對鋰電池技術與成本優勢進行限制，包括美國IRA、歐洲關鍵原料法案，對過度依賴單一來源國提出限制，同時美國透過鋰電池國家藍圖、歐洲透過電池創新計畫等，欲建立電池技術優勢。鼓勵遠勝過管制，當時電動車並非地緣政治戰場。

2023年底，隨著大陸電動車境內市場疲弱，大陸電動車強調「出海」，比亞迪投入滾裝船營運、大陸2023年成為全球最大汽車出口國，對全球進行電動車輸出，歐洲、東南亞、中亞-中東是主力市場。2024年土耳其、美國、加拿大、歐洲以加徵關稅、總關稅提升以阻擋大陸電動車進入的速度。

美國翻倍提高大陸進口電動車、鋰電池關稅。2024年9月13日公布法案，對大陸的301關稅政策於2024年9月27日起執行，電動車關稅增至100%、新能源汽車用的動力鋰電池關稅增至25%。

美國增加關稅目的：一、電動車、鋰電池、太陽能為美國發展清潔能源重要產業，其投資數千億美元在清潔能源稅收補貼，增加關稅是宣示大陸「過剩產能」已威脅美國產業；二、貿易壁壘，美國針對大陸特定產業進行限制，持續美國產業／貿易保護主義理念，為美國車廠新能源轉型爭取時間。

歐洲對大陸進口電動車反補貼關稅方面；2024年8月20日反補貼調查最終決定草案。歐盟反補貼關稅目的是：一、保護歐洲製造業，關稅是為反對不公平的價格競爭；二、減緩汽車工業板塊移動速度，2020年至2023年9月歐洲電動車市場中，大陸電動車市占率由3.9%增至25%、歐洲電動車市占從68.9%降到59.9%；三、符合地緣政治，給予歐洲汽車產業喘息、迎頭趕上的機會。

法國外貿銀行亞太首席經濟學家Alicia Garcia Herrero曾說：「電動車可能成為繼半導體之後，下一個地緣政治戰場」，電動車與半導體仍相當不同，電動車部分關鍵零組件（鋰電池）、部分功能（感測辨識數據、車用軟體、聯網功能）可能會如同半導體以產地、技術管制來進行，如近期美國提出計畫，禁止在美國道路上行駛搭載大陸技術的「聯網車」，2027年開始禁止使用大陸軟體，並於2030年起全面禁止各種硬體。

電動車僅是交通載具，整車主要仍以關稅壁壘，保護自身產業與就業為目的。大陸透過第三國、第四國設廠規避，已大規模啟動，東南亞（如泰國）、南美洲（如墨西哥、巴西）成為全球車廠布局熱點，後續是否延伸出第三國政策省思或被歐美國家干預，這場電動車攻防方興未艾，正影響全球供應鏈如何重新定位。

隨著地緣議題籠罩，汽車業供應鏈正走向「分裂」，全球汽車市場，大陸占30%、其他市場占70%，車廠雖早就區分供應鏈，但隨著地緣議題，大陸與非大陸通用部分，尤其涉及自動駕駛、ADAS、網通、鋰電池等關鍵系統，為避免政策管制需要區分，以特斯拉為例，美國車款關鍵零組件多半美國當地生產，或由非大陸的第三國進口，大陸車款多半當地自產自用，是大陸歐美日合資車廠要正視的議題。

歐美車廠建立大陸與非大陸供應鏈，預測大陸車廠也會有此傾向，對我國業者來說，「與大陸距離遠或近」的拿捏是重要課題。大陸境內車廠供應鏈已產生惡性競爭，然大陸車廠出海，在關鍵零組件需非大陸選擇時，或歐美車廠正在建立非大陸供應鏈時，我國業者可留意相關商機。

我國做為電動車供應鏈重要成員，應對地緣政治下電動車供應鏈，業者也在進行布局，主要有三：一、愈貼近系統整合端，會伴隨車廠的生產據點、所在國家進行移動（美國、墨西哥、德國）；二、未貼近系統整合端，如初階材料加工、零組件的角色，且運輸成本又在可接受的範圍內，因應市場需求提高時，會以擴充台灣產能為優先；三、基於新興市場成長潛力、優惠政策而進行移動（越南、印度），或因其存在具有相當技術基礎與歷史的產業聚落，也是考量重點（泰國）。

隨著多元布局，據點分散固然可分散風險，但對規模相對較小的企業，也提高經營難度與挑戰，可選擇結合在地協力廠商，透過借力使力方式進行分散。（作者是資策會MIC產業顧問）

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