中保物流獲「2024 ESG 交通運輸永續獎」傑出獎 彰顯永續上的長期努力

中保科技集團以「永續、領航、新未來」推動ESG綠色科技，集團旗下的中保物流，響應政府2050年淨零排放政策，善盡ESG永續企業社會責任，實際推動「ESG雲端無紙派車系統」，一年共計可減少約9噸碳排量，卓越的永續表現成果，獲「2024 ESG交通運輸永續獎」－傑出獎，並於12月28日頒獎典禮獲表揚，彰顯中保物流在交通運輸永續上的長期努力。

為肯定台灣交通運輸業者在ESG永續發展的各項作為，財團法人台北市交通文教基金會與台灣全球商貿運籌發展協會，共同舉辦首屆「ESG交通運輸永續獎」，一方面鼓勵在永續發展領域有績效的交通運輸相關企業與機構，另一方面以其成果做為其他業者的標竿學習典範，並藉以廣為推動交通運輸永續發展。

中保科董事長林建涵表示，中保科技集團旗下的中保物流，為了落實ESG節能減碳，與集團旗下資訊公司博訊科技，共同研發出「ESG雲端無紙派車系統」，並向經濟部智慧財產局申請「雲端物流管制系統」新型專利，運用在物流調度排派系統上，落實派車無紙化。

中保物流董事長郭家名提及，「ESG雲端無紙派車系統」是一套專利雲端物流管制平台，能讓駕駛從遠端運用手機預約登記進倉，綁定LINE加入好友，可取得進倉QRcode，出示手機QRcode於警衛室掃描後即可進倉，隨即駕駛的進倉資訊會顯示於調度區電視牆，當駕駛取貨完成離開前，於警衛室出示手機QRcode掃描確認，即可認證放行離倉。

透過提前使用手機預約，可隨時掌握車輛調派，並即時排除異常狀況、提高準點率；而進倉前使用手機預約掃描QRcode，方便掌握進倉資料，取代傳統人工紙本車輛進出登記車輛，落實無紙化；駕駛車輛進倉資料轉入WMS系統整合運用，可簡化人工建檔，提高作業效率，亦可降低人工key in錯誤率。此外，還可由系統調閱歷史車輛進倉及出倉時間，方便日後載運貨品查核及運輸對帳。

郭家名表示，「ESG雲端無紙派車系統」讓車輛調派系統化、無紙化，達到節能減碳的效果，並降低員工加班key in報表的壓力，同步減少資料的錯誤率，還能減少用電，增加工作環境的舒適度，讓公司管理更具效率。