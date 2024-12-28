供應鏈股價已反映Nike保守財測 市場看好後市營運表現

Nike公布上季財報（2024年9至11月），表現優於預期，其中，營收124億美元，略優於市場預期，每股獲利（EPS）0.78美元，優於市場預期，季底庫存略減至80億美元；法人機構表示，豐泰（9910）、寶成（9904）、儒鴻（1476）等製鞋與成衣供應鏈先前已反應Nike保守財測，因此，看好後市營運表現。

法人機構表示，Nike新任執行長Elliott Hill決定短期內先加速促銷庫存，而新品及線上通路則是減少促銷，恢復原價銷售，以改善Nike中長期的體質回到健康狀態下，Nike預期本季營收將年減雙位數，低於市場預期的年減高個位數，且接下來一季營收的阻力將會更大，年減幅度或將更多，而全年的營收將呈現中個位數下滑。

考量新任執行長Elliott Hill一肩扛起Nike重返榮耀的大旗，短期採取較劇烈，但中長期對品牌和公司發展較為健康的行動，加上運動產業景氣循環已落底，未來營運將由目前的谷底逐步走向復甦。

分析師認為，Nike占比達85%的豐泰稼動率目前已站穩八成；占營收比重約三成的寶成，其製鞋業務近兩個月年增幅度擴大到20%以上，增長幅度持續擴大；儒鴻的Nike預告訂單呈現微幅增加，甚至有6個小巨人大力推動營運成長，皆顯示雖然Nike自身展望不佳，但供應鏈大者恆大的優勢仍在，台股相關供應鏈營運谷底已經過去，Nike相關的訂單並沒有衰退，且持續成長，目前供應鏈相關股價在充分反映Nike財報展望保守的短期利空後，後續潛在漲幅空間仍大。

因此，在Nike供應鏈自身營運表現的下檔風險相對有限，未來中長期股價表現仍值得期待，股價將呈現短空長多，看好製鞋廠豐泰、寶成、成衣廠儒鴻、廣越（4438）、鞋材供應商百和（9938）、百和-KY、足球鞋大廠志強-KY（6768）、鞋用膠大廠南寶（4766）、合成皮大廠三芳（1307），以及包袋大廠威宏-KY（8442）後市。