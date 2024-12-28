松益發建設推新案已銷九成 要讓年輕人買得起房

在石材界舉足輕重成立逾40年的松益發建築集團，從高檔建材跨足建築業，還邀請女神郭雪芙擔任品牌大使，先後在高雄市區推出多個建案全都銷售一空，也引發市場關注，今天再推出已經銷售超過九成的「微笑首馥」新建案，並舉辦動土儀式，松益發總經理解智贏表示，支持中央打炒房政策，希望自住的年輕人，可以買到合宜的住宅，松益發建案因以自住和首購為主，不炒作房價，因此，影響不大，未來將以每年1到2個建案的既定進度推案，不求快，不求多，但求穩。

總銷約17億元的「微笑首馥」規劃2至4房產品，共133戶，今年6月正式進場銷售，開賣4天，就已售出超過90％，根據實價登錄資料，每坪成交最低36.5萬元，最高42.8萬元，平均成交價每坪39.18萬元。對於央行的打炒房政策，松益發建案銷售雖也受到波及，但解智贏表示支持，他認為，政策主要用意是要實現居住正義，讓想要購屋的年輕人可以圓夢，買到合宜的住宅，創造健康、良性的房市發展。未來將跟隨政府政策，購買市區的都更、危老建築，規劃建案。 松益發建設推銷售超過九成的「微笑首馥」新建案，並舉辦動土儀式。圖／松益發提供