董娘精品換愛心！想辦法愛心公益市集在市民廣場登場

冬季冷空氣一波波來襲，卻抵擋不了粉暖登場的年度公益盛會。第七屆「想辦法愛心公益市集」今(28)日上午在台中市公益路市民廣場登場，今年特別規劃了「溫柔粉紅」主題，將近80個愛心攤位中，不僅有小朋友學習分享愛心的精緻玩具繪本，更有董娘揪團打開衣櫃將精品一折出清換愛心。

現場各種手作美食、實用小物，和一整天不間斷的表演節目，成為市民們歲末年終最期待的溫馨活動，歡迎全家出動，帶著環保餐具、穿著粉紅色衣物一起溫暖送愛。

「想辦法愛心公益市集」由台中市高鐵文化觀光發展協會、台中市想辦法愛心公益協會主辦發起，七年來持續傳愛，以實際行動取代致詞、握手社交形式。

本屆特邀請台中市政府地政局共同主辦，並吸引眾多團體共襄盛舉，包括台中市地政士公會、台中市不動產經紀人公會、台中市不動產經紀代銷商業同業公會及台中市忠義國際同濟會等，展現對社會的溫暖力量。

惠明教養院的院生因先天性多重障礙，生活中的基本動作都需要艱辛的陪伴和練習，雖有公部門的補助，但自籌經費仍面臨龐大壓力。每年「想辦法愛心公益市集」將新二手商品轉換為善款，並持續舉辦多達16屆的「心內的彼首歌」募款義演，以長期承諾為惠明院生致力籌募教養經費。

主辦單位特別將今年定調粉紅為主題色，主辦人林瀅瀅表示，許多院生隨著年齡老化及腦部退化，容易伴隨著情緒、行為的浮躁及不安，粉紅色代表冷靜溫柔，雖然他們看不到，但透過眾人的愛心傳遞，他們也能感受到紓緩的能量。

本屆感謝志工夥伴們響應綠色永續，減碳、減塑、減廢已漸融入日常，歡迎民眾身著粉紅色衣物，並自備環保餐具與購物袋，以實際行動支持永續環保。

另外，今年的「想辦法愛心公益市集」除邀請眾多知名表演團體共襄盛舉外，還破天荒請到今年初剛在台中市國家歌劇院演出的S.L樂團暨惠明樂團，將國家級演出搬到戶外舞台，表演時段於今天中午12點至下午2點，全程兩小時，歡迎大家一同參與，共享這場充滿愛心兼具環保意義的公益盛會。

地政士公會理事長劉芳珍對於能參與「想辦法愛心公益市集」，表示深感榮幸。她認為，這樣的公益活動不僅帶動了公會力量，更讓大眾有機會以實際行動支持弱勢群體，為社會盡一份心力。

想辦法愛心公益協會理事長鄭博仁表示，透過網路平台的串聯，「想辦法愛心公益市集」成功凝聚了眾多公益單位和熱心民眾的支持，呈現出社區共融的美好畫面。

他表示，公益城市的角色在於串聯網路資源，推動社會公益活動，並邀請大家協助在網路上分享和推播此盛會，希望更多人能夠參與這場充滿愛心的活動，為社會獻出一份心力。