裕民砸25億訂兩艘新船

裕民航運（2606）昨（27）日公告，為船隊汰舊換新、拓展運務，新加坡子公司將向日本大島造船廠訂造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船，每艘造價不逾3,900萬美元，估計兩艘散裝船總交易總額約新台幣25.6億元。

目前裕民營運船隊有70艘，兩艘新船預計2028年第2季交船，累計裕民建造中船舶達到九艘，另擁有兩艘選擇權，屆時船隊規模將擴充至80艘。

裕民今年截至目前已交付三艘6.4萬噸極限靈便型（Ultramax）新船，自明年起，包括2025、2027和2028年三年分別尚有一艘、及各兩艘6.4萬噸新船將投入營運，這些營運模式更具彈性的小船將成為公司營運的生力軍。

裕民目前正在營運的船隊中，船隊總噸位數有94%屬環保船，比率遠高於市場平均數38%，散裝船隊平均船齡僅有6.3年，為市場平均船齡12.4年的一半。同時，裕民船隊中有93%船舶符合營運碳強度（CII）指標，不需要減速航行，整體船隊的營運競爭力提升。

同時，裕民也規劃船隊長期成長策略方向，設定船隊艘數大於100艘，船隊總載重噸突破1,000萬噸之雙成長目標。

依據Clarksons報告，估計2024年散裝船舶總運力年成長3.2%，但是目前新船訂單占現有船比率為歷史低檔，僅有10.2%，再加上今年可接新船訂單的主流船廠數量，較去年減少32%，新船從下訂到交船時間平均需要等待3.62年，船舶運力低位數增長將有助於推升未來散裝船舶運價。