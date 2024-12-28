運價連五漲 貨櫃三雄受惠

運價指數連五漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（27）日出爐，指數上漲70.17至2460.34點，周漲幅2.9%。物流業者分析，美東談判陷僵局，2025年1月15日罷工壓力爆表，貨櫃價量齊揚，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海明年首季獲利有想像空間。

法人分析，紅海危機短期內無解，2025年貨櫃輪的供需更吃緊，加上各種因素，新年度的運價有望維持高檔，尤其亞洲目前搶出貨嚴重塞港，船期大亂後近洋線的運價非常好，貨櫃三雄業績受惠。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,581美元，較前一期漲幅擴大382美元，漲幅9.1%；遠東到美東每FEU達6,074美元，較前一期上揚432美元，漲幅7.7%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,962美元，較前一期上揚16美元，周幅0.5%；遠東到地中海運價每TEU達3,780美元，較前一期上漲47美元，上揚1.3%。

近洋線方面，遠東到東南亞漲多回檔修正，每TEU較前一周下跌39美元，跌幅為5.4%；遠東到日本關西、遠東到日本關東都上漲，前一期分別上漲12美元及9美元。

紅海危機成為影響2025年貨櫃輪供、需最大變數，就目前中東地緣衝突來看，2025年繼續繞行好望角的機率相當大；加上美東碼頭工人勞資談判沒有結果，罷工的不確定因素相當高。