巨大第三任接班 劉湧昌任董座…杜綉珍宣布退休

巨大集團啟動第三任接班，董事長杜綉珍昨（27）日宣布退休，由執行長劉湧昌擔任新董座，執行長則由現任品牌長劉素娟接任。這項人事案自2025年1月1日起生效，新任領導人將在1月上旬對外說明集團未來的方向與重點。公司表示，巨大（9921）未來仍然持續推動自行車騎乘文化，因應三大市場的各自不同需求，全面發展。

巨大集團昨日召開董事會，會中通過高階人事案，這是從巨大董事長劉金標、執行長羅祥安，第二任董事長杜綉珍、執行長劉湧昌之後，形成的第三任接班。退杜綉珍退休之後仍將擔任巨大集團董事，持續提供經驗傳承給新任經營團隊。

巨大第三任經營團隊

歷經過近二年自行車市場高庫存的壓力考驗之後，歐美的自行車整體庫存已經降到比疫情前更低的水位，自行車產業通過嚴苛的考驗，中國大陸自行車市場在今年9月出現急凍，自行車騎乘風氣與買氣都受到影響，並影響台灣自行車廠營收表現。不過巨大集團認為，中國大陸自行車需求仍在，明年可望較今年維持小幅度成長，巨大將持續開發市場的需求，推動產業的發展。

巨大集團新任董事長劉湧昌為集團創辦人劉金標的兒子，他自2017年接任執行長後，主要負責巨大集團全球銷售與經營發展，長年深耕自行車產業，對全球自行車市場具備敏銳的洞察力。劉湧昌近年來更積極籌組自行車永續發展聯盟（BAS），對全球自行車產業ESG的倡議與推動不遺餘力。

巨大集團啟動第三任接班，由執行長劉湧昌擔任新董座，執行長由現任品牌長劉素娟（圖）接任。(聯合報系資料照、公司提供)

新接任執行長的劉素娟是劉金標次女，她是在2005年加入巨大集團，曾任中國昆山廠外銷業務主管，並自2010年起任中國區總裁劉湧昌的特助，推動中國廠區的產銷協調。2015年起劉素娟調回巨大集團總部，負責全球銷售部POS（銷售時點管理）業務，2017年起擔任全球品牌暨行銷中心品牌長兼全球商品事業部銷售長。

劉素娟在巨大集團深耕20年，歷經多個不同職務歷練，奠下扎實的產業實務經驗與根基，在職務上與新任董事長劉湧昌緊密合作十多年，培養出良好的工作默契。

此外，剛完成交棒任務的杜綉珍自2017年接任董事長以來，積極推動集團數位轉型，並主導匈牙利廠、越南廠之建置，以短鏈供應，分散貿易障礙風險。巨大集團自2019年起營收大幅成長，2022年更創下920億元歷史新高。