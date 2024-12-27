巨大兄妹檔打拚 默契絕佳

巨大集團啟動第三任接班，董事長杜綉珍退休，由巨大（9921）創辦人劉金標的長子、也就是執行長劉湧昌擔任新董座，執行長由現任品牌長劉素娟，劉湧昌的妹妹接任。

未來劉湧昌與劉素娟兩兄妹合作無間，如何帶動巨大集團營運再創高峰，格外受到外界的矚目。

劉湧昌今年65歲，劉素娟今年61歲，劉湧昌與劉素娟兩兄妹在工作上的合作，始自2010年開始，當時劉素娟擔任時任中國區總裁劉湧昌的特助，推動中國廠區的產銷協調，兩人攜手開拓中國這個全球最大市場。

劉素娟在巨大集團深耕20年，歷經多個不同的職務歷練，奠下扎實的產業實務經驗以及根基，在職務上與劉湧昌緊密合作十多年，已經培養出良好的工作默契。

杜綉珍退休之後，劉金標的大女兒劉麗珠擔任U-bike董事長，劉湧昌擔任巨大董事長，次女劉素娟巨大執行長，劉金標另有一位小女兒也在巨大集團，全家都在為自行車產業努力。

業界觀察，巨大集團第三任接班人劉湧昌與劉素娟都已年過60歲，下一任的接班人是不是仍為劉家人，目前還說不準，主因劉家的下一代還很年輕，這麼大的自行車集團必須有全方位完整的歷練。下一次的接班要在合適的時機、合適的人選，到底是怎樣的組成，還待時間證實。