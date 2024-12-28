伊藤忠釋股101 傳台壽承接

台北金融大樓公司（台北101）最大股東台灣伊藤忠洽特定人釋股，傳出中信金控（2891）旗下台灣人壽為買主之一。

據透露，伊藤忠考量編制合併報表問題，初步目標是將持股降至20%以內；市場傳言，中信金旗下的台灣人壽將和泰國正大集團相關企業一起承接，對此，台灣人壽回應「市場傳言不予評論」。

伊藤忠原本持有54萬6,460張台北101股票，今年3月間將7萬3,926張股票轉讓給其子公司西松台灣投資公司，持股比由37.17%降至32.14%，約轉讓5%持股。

知情人士指出，伊藤忠現階段持股比例必須按權益法認列於合併報表，但現有財務考量，因此初步目標是持股降至20%以內無重大影響力標準，即可依成本法帳列於財報。故至少還需釋出12%股份。

不過，金控法規定金控投資非金融業單一公司持股比率不得超過5%，金控及旗下各子公司投資非金融業公司的持股比率，合計不得超過該被投資公司股份15%。

中信金和中信銀行已各持有台北101的3.06%、共計6.12%股權。