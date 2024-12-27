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工研院拚打造半導體廊帶 發表南台灣產業創新策略

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南報導

工研院昨（27）日舉行「AI賦能．半導體領航-2024南台灣產業策略論壇」，發表最新「南台灣產業創新策略」，聚焦「半導體南向，產業鏈聚能量」與「產業AI化、AI平民化」雙引擎的產業架構，呼籲南部提早布局，共創嶄新商機。

工研院資深副總兼南部產業創新策略辦公室主任李宗銘表示，南台灣過去以石化、鋼鐵、農業等傳統產業為主，但近年在AI技術的發展帶動下，半導體需求持續攀升，不僅上下游相關大廠紛紛進駐南部，產業供應鏈也日益完整，展現出「半導體S廊帶」的強勁實力。

在此基礎上，工研院2023年首次發布「南台灣產業創新策略」，聚焦淨零排放趨勢，鎖定電動車與海洋經濟發展。今年更進一步提出最新策略，指出AI人工智慧已成為各領域未來發展的關鍵元素，結合具有潛力的半導體產業鏈，有望成打造南部產業高成長曲線的雙引擎。

工研院副總暨產業科技國際發展所所長林昭憲表示，發展策略涵蓋四方向，包括打造化合物半導體產業應用加速器、完善封裝測試及化合物半導體的虛擬產業專區、發展AI核心技術平台及建立百工百業AI化中心。

群聯電子執行長潘健成也分享獨家設計的aiDAPTIV+方案，專注於解決資料保密、AI所有權與成本效益三大痛點，並成功在多個領域實現落地應用，成為企業及機構數位轉型的重要推手，已被超過200家企業、公部門、教育及醫療機構導入。

AI 半導體 工研院

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