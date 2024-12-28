李長榮喊組跨石化AI大聯盟 李謀偉邀群聯CEO潘健成參與投資

李長榮集團總裁李謀偉昨（27）日表示，因應人工智慧（AI）時代來臨，石化產業若沒有和AI結合，一定會被淘汰，因此他想組織一個跨石化業的AI大聯盟，這家公司除了將邀請有AI經驗的群聯電子（8299）執行長潘健成參與投資，並歡迎工研院參加，共組石化業AI創新公司。

李謀偉昨日出席工研院舉辦的「2024南台灣產業策略論壇」，身為工研院院士的他表示，李長榮早在七、八年前即開始投入AI工作，並從工廠所掌握的資料著手，希望能獲得最好的效益，像利用AI資料做廢水回收等等，此外，李長榮透過透過各種資料去運行，目前在行銷與訂價上已達到超過86%的準確度。

李謀偉談話重點內容

李謀偉說明，石化業是靠油價、靠原料來賺錢，透過掌握油價、原料價格變化，進行庫存調整等。例如泰國下雨可能影響到天然橡膠價格，俄羅斯若發生油廠爆炸也會波及油市，這些事件都可以透過各種資料進行行銷與訂價的應變。

其次，李長榮目前工廠所有機器都配置感應器來進行預測性維護，目前也達到近90%的檢修預測；在品質保證上，透過大數據分析，也能夠在8小時前監測到可能性的瑕疵，準確率高達近95%。接下來，李長榮將持續從數位化發展生成式人工智慧，再到數位孿生 (digital twins)，讓產業AI化，AI產業化。他強調，石化業若沒有AI，一定會被淘汰。

李謀偉說，今年5月出席韓國召開的亞洲石化會議，發現包括韓國、日本、印度、新加坡、德國業者都沒有在做AI，原因出在資料分析師不願待在傳統的石化業，工作五、六個月就跑掉了，如此經過三、四年的折騰，就乾脆不做。

因此，他認為AI在台灣石化業的發展是非常有機會的，除非業者願意花昂貴的費用、一個月高達15萬美元給顧問業者。

他進一步說，其實做AI最大的問題是人才，怎麼讓這些人才可以留下來靜下心來做事，台灣有這麼多的石化公司，想出來組織一個跨公司的AI公司，另如群聯電子執行長潘健成有AI的經驗也可以來投資，並歡迎工研院參加，形成一個創新公司，這是解決人才的一個辦法。

他並解釋為何要做這個公司，重要的另一個原因是一家公司有兩個AI人員，若一百家公司集合起來就有200個人，就可以做大事情了，他並喊話現在最需求的是一個年輕的CEO，當場公開招募，可以向主辦單位工研院聯絡。