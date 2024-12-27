朝暮良辰婚宴會館豐原店開幕 贈150萬元愛心年菜助弱勢

寒冬送暖！位於台中市豐原區新開幕的「朝暮良辰」婚宴會館，27日宣布贈送300份愛心年菜，給豐原及神岡區弱勢戶除夕圍爐。董事長張朝傑出身總鋪師，長年熱心公益，十餘年來，年年號召餐飲業前往偏鄉義煮外，也贈送年菜給弱勢好過年。

今年為歡慶朝暮良辰在豐原展店，圍爐年菜贈弱勢擴大辦理，總計送出價值150萬元的300份年菜，希望弱勢戶也能開心圍爐。

投身餐飲業26年、現年42歲的張朝傑，16歲入行學藝，一步一腳印，30歲時已是擁有完整資歷的五星主廚。後來返鄉在神岡接下前老闆的餐廳朝暮良辰，並進行升級與優化，帶入全新的婚宴料理與體驗感受，短期間就成為地方鄉親餐敘宴客首選餐廳。

生意做得有聲有色的同時，張朝傑也積極參與地方公益，對地方社福貢獻所能。

張朝傑說，十餘年來參加義煮團隊，每年利用餐飲業的淡季，到偏鄉義煮給學童及獨居老人吃，足跡遍及全台各地，曾遠赴台東、花蓮等偏鄉。起初食材要號召朋友共襄盛舉，現在自己有能力回饋社會，所以除了義煮，每年除夕還會贈送年菜給弱勢戶。

張朝傑表示，往年都是贈送200份愛心年菜，對象是神岡弱勢戶，每份有六、七道大菜如佛跳牆、鮮魚及筍絲腳庫等。今年特別擴大服務地區，增加為300份，其中100份贈送豐原區弱勢。

張朝傑考量隨著疫情解除，餐飲業復甦，原本神岡朝暮良辰本店，因營業面積不足以服務大桌數的團體與喜宴，所以插旗豐原區，在豐原中山路家樂福六樓展新店，今天歡慶開幕，宣布愛心年菜加碼100份送給豐原弱勢圍爐。