裕民25.6億元訂兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船
裕民（2606）27日公告，為船隊汰舊換新、拓展運務，新加坡子公司將向日本大島造船廠訂造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船，每艘造價不逾3,900萬美元，以匯率32.86元計，交易總額不超過7,800萬美元，約合新台幣25.6億元。
目前裕民營運船隊有70艘，以上兩艘新造船預計2028年第2季交船，累計裕民建造中船舶達到9艘，另擁有2艘選擇權，屆時船隊規模將擴充至80艘。
裕民今年截至目前已交付3艘6.4萬噸極限靈便型（Ultramax）新船，2025、2027和2028年分別尚有1艘及各2艘6.4萬噸新船將投入營運，這些營運模式更具彈性的小船將成為公司營運的生力軍。
裕民目前營運中船隊計有70艘，船隊總噸位數有94%屬環保船，比率遠高於市場平均數38%，散裝船隊平均船齡僅有6.3年，為市場平均船齡12.4年的一半，同時，裕民船隊中有93%船舶符合營運碳強度（CII）指標，不需要減速航行，整體船隊的營運競爭力提升。
同時，裕民也規劃船隊長期成長策略方向，設定船隊艘數大於100艘，船隊總載重噸突破1,000萬噸之雙成長目標。
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