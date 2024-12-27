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士紙持續活化土地資產 有望轉型為觀光旅館業

中央社／ 台北27日電

士紙今天在證交所召開法人說明會，總經理闕啟文談到土地資產活化，士林紙廠舊址土地開發案因部分建築物被指定為歷史建築，未來將朝整體開發；5號倉庫旅館都更案預計2026年試營運，福德路18號開發案預計2027年營運，士紙未來有望轉型為觀光旅館業。

士紙原先有士林、永安2紙廠，1998年關閉士林廠，永安廠也在2014年停止生產線運作。為因應市場變化與需求，近年逐步轉型調整經營項目，增加銷售濕紙巾、面膜、嬰兒洗沐、保養品、防蚊等系列產品；並委託營造廠商與興建商業大樓，以及國民住宅出租與出售、旅館出租業務。

談到土地資產開發，他表示，士林紙廠舊址土地開發案經過台北市文化局在今年7月召開審議會議，通過此案修復再利用計畫，此開發案將朝著整體開發，以提高投資效益、地區共榮及塑造都市環境等目標。

轉投資陽光士林開發部分，他表示，位於士林捷運站旁的5號倉庫旅館都更案，目前工程進度為結構體完成，預計2025年第3季取得執照後，申請室內裝修作業，2026年啟用試營運。

另外，福德路18號開發案，將建成地上10層、地下3層的旅館大樓，今年第4季持續進行結構體工程，預計2026年第3季取得使用執照，預計在2027年投入營運。

士林紙業今年前3季營收為新台幣1.16億元，年減10.02%，稅後純益為11萬元，每股稅後純益為0元；不過以毛利率來看，今年前3季為60%，較去年同期49%提升。

法人詢問今年前3季營收下滑但毛利率提高原因，闕啟文說，營收下滑是因今年行銷採取保守策略，控管廣告費；毛利率成長則因費用控管，獲得成效。

毛利率 營收

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