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冠德砸13.5億元買台中14期土地 看好長期發展

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

冠德建設（2520）27日公告，斥資約13.54億元買台中市北屯區環中段土地，土地面積約1,942.49坪，換算每坪土地單價約69.71萬元。冠德總經理張勝安表示，該塊土地位在台中市十四期，為住宅用地，不過目前尚無推案時程，主要是冠德在台中已有數個案，看好長期發展，持續關注區域土地開發。

不畏房市冷風，冠德仍積極布局全台，除了住宅案外，也積極爭取全台大型複合式開發案、商用不動產等。冠德指出，集團旗下有開發、投資興建、施工營造及零售百貨，擁有綜效，相較其他開發業者有一定的優勢，未來開發評估的腳步不會停止。

冠德表示，目前在手土地庫存量達2萬坪，已備妥未來七至九年的開發案量，儲備個案中，住宅總銷達約575億元，占比約75％，商辦總銷達194億元，占比約25％，若以基地面積來看，公辦都更案占大宗，達71％，其次為捷運聯開案19％。

冠德指出，儘管今年第3季受到央行第七波房市信用管制，讓買氣略減，但市場仍有剛性需求，而消費者購屋資金成為影響未來房市走向的因素，預期明年住宅市場會是價平量穩。

住展雜誌企研室總監暨陳炳辰指出，儘管近期房市走冷，建商若還有購地補庫存的計畫，自然會以知名度較高地帶為主，比方此次獵地地段的台中市北屯區的14期正為例證，也恰巧是非台中本地建商出手心頭好，華固（2548）、新美齊（2442）等都相中之，對於後況期待不言可喻。

此外，冠德在北部常有先建後售的個案，可展現品牌力的經營模式，如今市況仍進場購地，除了不無早先規畫外，大型建商資產雄厚與營建考量走向穩健，不盲目跟風也有所體現，由於14期本為新興高價宅、純住風特性，房市後況一定程度保值抗跌持穩，站穩7、8字頭都可期待，也就讓建商行動具備合理性。

建商 房市

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