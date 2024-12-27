迎跨年倒數！萊爾富拆門迎戰 信義商圈門市增10倍人力與商品

萊爾富迎接跨年倒數商機，積極全面備戰，為便利前往觀賞煙火的民眾能順暢進出門市購物，預計將於鄰近台北市政府周邊的萊爾富「北市信彩店」與「信義市府站」共2家門市，於12月31日上午10時拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援，以利節省與縮短民眾排隊等待結帳時間。

萊爾富數位行銷處行銷企劃本部處長劉嘉銓表示，萊爾富在信義區周邊的門市約有十多家，每年跨年台北市信義區就會湧進大量的人潮前來觀賞煙火或是看演唱會，周圍的超商門市，儼然成為信義區跨年的一級戰區；而今年跨年夜適逢星期二，隔天元旦為國定假日，民眾可放假一天，加上氣象專家指出，今年的跨年夜到元旦清晨的低溫不會太低，台北市區低溫約在15至16度左右，中北部、東北部空曠地區低溫也維持在13至14度上下，不算太冷，因此，預估今年出門跨年的人潮將會比往年更為踴躍。

萊爾富今年仍維持往例，為便利跨年民眾能順暢進出門市購物，12月31日上午十點會拆除「北市信彩店」與「信義市府站」的大門、櫥窗玻璃、冰箱門，並增加10倍人力支援應戰，同時也準備了跨年狂歡必喝的提神咖啡、飲品、便攜式熱食，如關東煮、包子、熱狗、茶葉蛋，還有多項禦寒防雨的限時優惠商品，像是暖暖包、拖鞋、雨具等便利民眾選購，為今年有意出門參與跨年活動的民眾，提供萬全的準備，能開心歡度跨年夜，萊爾富也期望能再創門市業績銷售高峰。

迎接跨年狂歡夜，萊爾富也於2024年12月31日至2025年1月2日期間，推出限時3天「跨年一起FUN」優惠商品活動，最低折扣下殺5折起，像是跨年熬夜狂歡提神必備的Hi café 大杯特濃美式咖啡與大杯特濃拿鐵咖啡享同品項買1送1、特大杯指定品項享任選買1送1(不同價者以2件5折計算)，優惠商品包含冰/熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰/熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬/黃金柚香口味，單杯原價80元）。

還有人氣冰風味氣泡系列（冬瓜/洛神花口味，單杯原價55元）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶，單杯原價65元）與清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果/青梅蒟蒻/荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）；以及奶茶控不可錯過的冰泰式奶茶（單杯原價55元）與冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元），還有多項指定飲品、鮮食、便當、泡麵、啤酒【警語：禁止酒駕 飲酒過量 有害健康 未滿十八歲禁止飲酒】均享有優惠。

而迎接年末重頭戲「跨年狂歡之夜」，12月31日跨年夜當天萊爾富「北市信彩店」與「信義市府站」也祭出便利攜帶充飢的關東煮、熱狗、茶葉蛋、包子等商品；還有因應跨年夜低溫、濕冷天氣，推出多項禦寒、防雨商品，如暖暖包、拖鞋、雨衣、雨傘等便利民眾選購。

喜迎2025新年新氣象，萊爾富為吸引更多民眾走進萊爾富消費，特別與聯邦銀行合作推出「天天刷聯邦不限金額5%現折」活動「現折金額以元為單位，元以下尾數一律捨去」，自2025年1月1日起至6月30日期間，消費者到萊爾富使用聯邦銀行指定支付，包含使用聯邦實體信用卡、金融卡（含數存金融卡）以及含感應行動支付(如Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay，但不含條碼支付交易，如LINE Pay、街口、HiPay等)於萊爾富單筆指定消費不限金額，即享「5%現折優惠現折金額以元為單位，元以下尾數一律捨去」，活動無法與其他折扣併行，門檻同時符合條件時，優惠活動由系統判斷折優。

活動消費金額排除折扣商品、菸品、櫃台酒、代收代售、服務費、手續費、服務性商品、外送平台、EC取貨付款、APP點數預購兌換、商品禮券金額、行動折抵金、現金折價券、網購(含整買零取、萊購物、簡訊團購)等，一來可增加消費者入店意願，同時有助提升客單價與來客數，帶動門市業績成長，透過異業結合，創造正向循環雙贏的新格局。