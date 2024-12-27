Mia C'bon 揭高端消費客四大送禮趨勢 推近200項商品搶市

高端超市Mia C'bon迎新春金蛇獻瑞，以高端客群採買四大消費趨勢為選品目標，規劃推出日本名物選禮盒組、台灣傳統美味星級飯店/名店/名品烘焙禮盒、IP聯名/趣味包裝零食禮盒、精緻進口烈酒與上選奢華的水果禮盒等送禮選購參考，推薦近200多款商品搶市。

此外，年菜上桌剛榮獲500盤殊榮的「十得私廚」獨家開賣蟬聯Mia C'bon銷售No.1「迎春佛跳牆」，以及獨家「十得私廚開運年菜組」。在名店推薦部分，米其林＆必比登指南推薦星級加持名餐廳「山內雞肉」、「金賞軒」「碳佐麻里x有你真好」等超過20道/組招牌菜。

Mia C'bon掌握高端客群市場，分店據點特別進駐於全台知名的百貨商場，近年來更成為炙手可熱的採買禮盒、禮品、上等年貨的必逛通路，回顧2023、2024年顧客對於各類禮盒喜愛的採購排行，進口水果禮盒居冠，其次依序為日本進口零食/伴手禮、國內知名品牌零食/餅乾、進口烈酒/葡萄酒禮盒組。

農曆新春乙巳蛇年又稱為小龍年，也因生肖蛇年，更加關注新一年能否穩定順遂，為了迎接農曆新年，極具代表的兩大元素「年菜」、「禮盒」，今年不只比澎湃更比精緻感。送禮對象從客戶、長官、長輩或親朋好友，一份好的感謝禮關鍵在於能夠送到心坎裡，精緻感能襯托出送禮者的品味，更能傳達心意。

Mia C'bon進一步觀察高端消費客群送禮趨勢，主要有四大方向。首先，注重健康與養生，健康意識低糖、低鈉、有機或功能性食品，送禮自用兩相宜，作為禮品更顯關懷貼心的表現。其次則是重視質感包裝與品牌故事，精美的包裝設計能吸引第一目光的好感動，特別是設計結合地理文化、品牌故事或者在地特色，從裡到外的設計融合人文風情的表現。

同時，消費者也偏愛客製化與個性化，例如刻字雕字、專屬包裝、訂製內容等，以彰顯送禮的專屬價值。此外，異國特色與文化融合也是趨勢，國內外旅遊人潮今年再度達到新高峰，當地名產/伴手禮幾乎是必備巡禮，出發前總是空大行李箱再塞滿回來，特別是象徵地方特色或傳統文化元素的商品，幾乎是必買商品，但不是天天都能出國隨時都能國旅，能夠彙集網羅異國特色與文化融合，成為顧客關注焦點。

在年菜方面，圍爐經典的代表美味「佛跳牆」，Mia C'bon找來了十得私廚擔任主角，創立於2016年，由金獎名廚－林如仕先生領軍，憑藉傳統手路菜、酒家菜、老台菜的改良創新打響名號，如今更是馳名海外的台灣知名台菜餐廳。十得私廚將老台菜的厚實基礎以及酒家菜料理手法的創意，融入每道菜的細節裡。不僅秉持初衷的天然、美味與誠信，也用真材實料與好點子，創新閩南中式料理。Mia C'bon與十得私廚獨家合作，推出「迎春佛跳牆」(2400g/1,688元/盒(不含甕)，湯底以老母雞、豬大骨精心慢火熬製，採用十種嚴選食材與十顆鮑魚熬煮，意喻十全十美，色香味鮮湯濃郁，可說是圍爐桌上最講究的一道美味。(買十得私廚-迎春佛跳牆、⽼罈酸菜胡椒鴨和⿊蒜山藥排骨鍋，任1盒 贈十得私廚保冷袋 (數量有限，送完為止) 。