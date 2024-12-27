台北君悅總經理蔡鍈華：明年營收拚成長10%再創新高

台北君悅酒店在國際旅客回流及餐飲需求回溫的帶動下，2024年前三季業績表現穩健，第4季進一步受惠於旅遊旺季和跨年檔期的推升，全年營收預計達到約31億元，相較去年小幅增長。展望2025年，酒店即將迎來開幕35周年，總經理蔡鍈華透露，將以「穩中求贏」為策略核心，設定營收年增8～10%的成長目標，並力求再創佳績。

自1990年9月啟用以來，台北君悅酒店一直是台灣高端酒店的象徵，坐落於台北101旁的黃金地段，由豐隆集團與新加坡城市發展公司共同投資興建，並交由凱悅酒店集團管理。酒店擁有850間客房以及8間高級餐廳和酒吧，是全台房間數最多的五星級酒店。2024年前三季，酒店透過推動精品外燴等業務穩定宴會收入，營收達24.54億元，年增20.58%。隨著第4季住房需求高漲，平均住房率突破84%，平均房價達7,000元以上，跨年期間客房更提前售罄，全年住房率預期可穩定維持在75%左右。

新任總經理蔡鍈華於今年5月上任，成為酒店開業以來首位女性總經理。她強調人才培育和服務細節的重要性，同時致力於提升君悅品牌的市場知名度。在國際旅遊市場逐漸復甦的背景下，她指出，商務旅客的回流尤其顯著，而日本旅客近期增長明顯，目前國內旅客占比已下降至三成，美國旅客則回升至接近三成，顯示國際客群已成為營運的重要支柱，未來仍將持續深耕國際市場，以迎接更多成長契機。

展望2025年，隨著更多凱悅集團品牌酒店進駐，台北君悅全年營收目標期能穩健成長8-10%，全年住房率上看78%、平均房價期能提升至7,000元，較2024年成長5%；宴會今年將持續穩固深耕多年且屢獲好評的精品外燴，並維繫政府單位及各國商會、銀行、藥廠、科技廠等高端產業的年度商務活動；針對競爭激烈的婚宴市場，則與多間知名婚顧公司結盟，依據淡旺日推出超值價吸客，中小型婚宴則以全包式、客製化方案，結合館內多間餐廳選擇優勢，從求婚到婚宴、紀念日等一站式服務主軸，將宴會場地資源最大化，在市場上站穩一席之地。

台北君悅是全台唯一擁有三間吃到飽餐廳的國際五星級酒店，館內共八間餐廳，近年持續在餐飲市場以「吃到飽菜色升級」、「開拓外賣贈禮通路」、「強化餐廳招牌菜色記憶點」為目標，藉由更貼近人心的品牌力與社群行銷資源，提升與客人的互動率。

2025年客座美食活動則聚焦於寶艾西餐廳、漂亮廣式餐廳、雲錦中餐廳，期能提高品牌能見度，同時拉抬更多營收挹注。此外，有鑑於凱悅天地會員之獎勵推行政策以及政府近年推動的金福氣獎勵海外旅客來台消費金，吸引相當多來自韓國、星馬及東南亞國家旅客到館消費，不僅有效打開彩日本料理及凱菲屋在海外市場的搜尋度，每月為餐廳挹注近百萬營收，趁勝吸引海外新客源；館內二樓茶苑是北部唯一一間五星酒店推動全蔬食吃到飽餐廳，自2022開幕至今，客源輪廓穩定，每周末供餐食訂位皆超過八成，明年度亦將力拼國際美食認證肯定，推廣企業永續發展責任。