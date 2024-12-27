迎跨年商機 萊爾富信義商圈門市拆門迎戰

萊爾富迎接跨年倒數商機，積極全面備戰，為便利前往觀賞煙火的民眾能順暢進出門市購物，預計將於鄰近台北市政府周邊的萊爾富「北市信彩店」與「信義市府站」共兩家門市，於12月31日上午10時拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加十倍人力支援，以利節省與縮短民眾排隊等待結帳時間。

萊爾富數位行銷處行銷企劃本部處長劉嘉銓表示，萊爾富在信義區周邊的門市約有十多家，每年跨年台北市信義區就會湧進大量的人潮前來觀賞煙火或是看演唱會，周圍的超商門市，儼然成為信義區跨年的一級戰區。

萊爾富今年仍維持往例，為便利跨年民眾能順暢進出門市購物，12月31日上午十點會拆除「北市信彩店」與「信義市府站」的大門、櫥窗玻璃、冰箱門，並增加10倍人力支援應戰，同時也準備了跨年狂歡必喝的提神咖啡、飲品、便攜式熱食，如關東煮、包子、熱狗、茶葉蛋，還有多項禦寒防雨的限時優惠商品，像是暖暖包、拖鞋、雨具等便利民眾選購，為今年有意出門參與跨年活動的民眾，提供萬全的準備，能開心歡度跨年夜，萊爾富也期望能再創門市業績銷售高峰。

迎接跨年狂歡夜，萊爾富也於2024年12月31日至2025年1月2日期間，推出限時3天「跨年一起FUN」優惠商品活動，最低折扣下殺5折起，像是跨年熬夜狂歡提神必備的Hi café 大杯特濃美式咖啡與大杯特濃拿鐵咖啡享同品項買1送1、特大杯指定品項享任選買一送一(不同價者以2件5折計算)，還有多項指定飲品、鮮食、便當、泡麵等均享有優惠。

而迎接年末重頭戲「跨年狂歡之夜」，12月31日跨年夜當天萊爾富「北市信彩店」與「信義市府站」也祭出便利攜帶充飢的關東煮、熱狗、茶葉蛋、包子等商品；還有因應跨年夜低溫、濕冷天氣，推出多項禦寒、防雨商品，如暖暖包、拖鞋、雨衣、雨傘等便利民眾選購，像是即日起至2025年3月4日推出單件特惠19元系列的RR熔炎12時手握式瞬熱暖暖包（原單件售價25元）、Hi-Life(櫻花版1入)小樂寶手握式暖暖包（原單件售價25元）、小樂寶14小時貼式暖暖包（原單件售價20元）、Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（原單件售價20元），萊爾富也提供多入組的Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（10片入，原價200元）享特惠只要119元，等於現省81元；另一款小樂寶14小時貼式暖暖包（10片入，原價200元）也享特惠只要139元，可現省61元，為今年有意出門參加跨年活動的民眾，提供萬全的準備，開心歡度跨年夜。