Mia C'bon 迎新春 推200多款禮盒

頂級超市Mia C'bon今年新春選品推出近200多款商品，其中以日本進口品項超過50%占比。Mia C'bon指出，觀察到近年台灣觀光旅客增加，尤其101店的觀光客已逾五成，在地名品名店風味商品再度獲得關注，國內品牌今年在禮盒與伴手禮商品占比近40％品項。

Mia C'bon新春選品策略以滿足各客層需求為目標，規劃出：日本名物選禮盒組、台灣傳統美味星級飯店/名店/名品烘焙禮盒、IP聯名/趣味包裝零食禮盒、精緻進口烈酒與上選奢華的水果禮盒等送禮選購參考，推薦近200多款商品。

Mia C'bon指出，以高端消費客層新年採買趨勢：注重健康與養生 、質感包裝與品牌故事、客製化與個性化 、異國特色與文化融合為選品基礎，由內容襯托質感的推薦，由內容襯托質感的推薦，例如星級傳統禮精選新品「圓山大飯店瓦片煎餅」、「晶華酒店美食到你家曲奇餅乾禮盒」、「漢來飯店心裡有嗜蛋捲」與「台中福華大飯店旺來酥好運雙饗禮盒」。

不只是台灣知名飯店專美於前，台灣糕點名店也是今年迎春送禮的上選，如「陳允寶泉棗泥核桃糕布包禮盒」、「微熱山丘春福禮盒」等。異國特色與文化融合Mia C'bon日本名物選，則推出商品如「熨斗のし，Noshi」、「紅帽子禮盒(金)」與「小倉山莊千年之壽米果禮盒」等。

此外，Mia C'bon開幕至今「水果禮盒」可說是連續蟬聯銷售寶座，每年都能為顧客帶來驚豔的特選水果。今年不只是進口水果推薦，也加入了台灣的驕傲，專業與經驗交織的培育栽培技術，堪稱日本等級的極致要求，每款推薦的台灣水果禮盒，例如：高雄的「珍蜜蜜棗園」，斥資打造溫室環控系統，機器選果人工篩選，全程低溫冷藏。