SCFI運價指數續漲、周漲幅2.9% 美西線漲最多

運價指數續上漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數今日出爐，指數上漲70.17至2,460.34點，周漲幅2.9%。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達4,581美元，較前一期漲幅擴大382美元，漲幅9.1%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達6,074美元，較前一期上揚432美元，漲幅7.7%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,962美元，較前一期止跌上揚16美元，周漲幅0.5%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,780美元，較前一期上漲47美元，上揚1.3%。

近洋線方面，遠東到東南亞漲多回檔修正，每TEU(20呎櫃)較前一周下跌39美元，跌幅為5.4%；遠東到日本關西、遠東到日本關東都上漲，前一期分別上漲12美元及9美元。