快訊

柯文哲傍晚神情凝重回新竹探望爸爸 柯媽病房內等候團圓

突感無力！陳菊腎臟長腫瘤、左側腦血管阻塞 高醫說明病況

沒學生報考？碩博班整體註冊回溫 台大揭2博班註冊率掛零原因

SCFI運價指數續漲、周漲幅2.9% 美西線漲最多

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI運價指數續漲。示意圖／ingimage
SCFI運價指數續漲。示意圖／ingimage

運價指數續上漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數今日出爐，指數上漲70.17至2,460.34點，周漲幅2.9%。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達4,581美元，較前一期漲幅擴大382美元，漲幅9.1%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達6,074美元，較前一期上揚432美元，漲幅7.7%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,962美元，較前一期止跌上揚16美元，周漲幅0.5%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,780美元，較前一期上漲47美元，上揚1.3%。

近洋線方面，遠東到東南亞漲多回檔修正，每TEU(20呎櫃)較前一周下跌39美元，跌幅為5.4%；遠東到日本關西、遠東到日本關東都上漲，前一期分別上漲12美元及9美元。

日本

延伸閱讀

日本東京發布流感警報 疾管署籲：出發前先打疫苗

不再怕結帳要排隊！日本LAWSON「步行支付」無人便利商店從東京拓點到大阪

日本盼企業投資脫碳電力豐富區 促進產業群聚

日本流感大爆發！東京睽違6年發「流感警報」 藥局咳嗽藥現缺貨潮

相關新聞

SCFI運價指數續漲、周漲幅2.9% 美西線漲最多

運價指數續上漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數今日出爐，指數上漲70.17至2,460.34點，周漲幅2.9...

暉致醫藥榮獲「運動企業」、「健康職場」 雙料國家認證

職場霸凌事件層不出窮，但暉致醫藥卻榮膺「運動企業」與「健康職場」雙料國家認證，在推廣職場健康上的成績優異，為所有同仁營造...

台中北北屯房市黑馬！「知山田」引領科技墅居新風潮

74環線與國道4號豐潭段開通後，台中最大受惠行政區潭子，因位處核心、南北銜接中台灣產業聚落，加速潭子串聯中科、后科、潭科...

台中最新社宅地段超好 鄰洲際球場、購物中心旁5年完工

台中市政府都發局斥資51億6千餘萬元「洲際棒球場」及「漢神洲際購物中心」旁打造社宅，今舉行動土典禮，預計2029年完工。...

連續第三年獲頒「國際新創獎」 台灣諾華創新藥物優異

第21屆「國家新創獎」六大獲獎名單於12月26日揭曉，深耕台灣30餘年的台灣諾華以血脂控制針劑參賽，於食品藥物管理署主任...

巨大集團啟動第三任接班 董事長杜綉珍宣布退休

巨大（9921）集團啟動第三任接班，董事長杜綉珍宣布退休，由執行長劉湧昌擔任新董座，執行長一職由現任品牌長劉素娟，也就是劉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。