影／風機退役還能怎麼做? 達德能源:交易國外二手市場

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聯合報／ 記者 游昌樺 王彥均 /即時報導
達德能源在台灣耕耘十多年，規模還超越台電，至今建置207座風機，是最大的陸域風電廠商。 圖／聯合報系資料照片
達德能源在台灣耕耘十多年，規模還超越台電，至今建置207座風機，是最大的陸域風電廠商。 圖／聯合報系資料照片

隨著全球淨零碳排目標，綠能成為許多國家的發展重心，台灣也不例外。達德能源在台灣耕耘十多年，規模還超越台電，至今建置207座風機，是最大的陸域風電廠商。針對綠能垃圾危機即將來襲，達德能源董事長曾葳葳表示，距離第一座除役的彰化鹿港風場，電業執照到期還有十多年，所以他們會利用這十年好好準備。

曾葳葳解釋，其實在2018年時，達德在德國一處風場就曾透過原址換新機，風場容量提升百分之八十，拆卸下來的舊風機賣到哈薩克繼續運轉。曾葳葳說，若台灣風機退役時，機艙、葉片仍良好，除了交易到二手市場，部分設備作為備品，讓葉片發揮循環作用。

至於能否在原址更換新機?，曾葳葳表示，現在的風機容量是早期的兩倍大，若能「舊換新」將會是多贏方式。但若是因此必須重做環評，曾葳葳也說，希望能用環差或更簡化的模式，例如平行審查，縮短審查流程。環境部長彭啟明則說，未來因為風機大小不一樣，即便是有可能更有利環境，但也是得重做環評，但彭也承諾，程序上可以稍微簡化一點。

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