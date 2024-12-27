東海大學攜手永信藥品 以跨域人才培育與永續技術研發

為推動學術與產業實務接軌，全面促進人才培育、技術研發與永續創新，東海大學27日宣布攜手永信藥品，未來將透過實習與就業銜接、永續技術優化、永續專業課程與學程設計等合作，共同落實全球永續目標與社會關懷責任。

東海大學與永信藥品合作備忘錄簽約儀式，由校長張國恩與永信藥品董事長李其澧主持。雙方強調，未來將透過人才培育、永續發展兩大面向，共同為學生擴展多元化的學習與就業機會，並推動減碳、資源循環與環境友善技術，打造綠色產業鏈，為社會永續注入新量能。

簽約現場，東海副校長張嘉修、農健學院院長江文德、公事處處長黃兆璽、食科系主任梁志弘、食科系校友吳明璁博士，以及永信藥品品質部協理陳炳崑、研發部長柯誌龍、健康生活事業部長蘇孟文、人力資源室經理王碧端等人也都到場見證。

張國恩指出，現代社會進入長壽階段，東海與永信藥品合作除了地利優勢，更重要的是培育為企業所用的人才，同時，將學術研究成果應用到產業。

張國恩也提到東海大學重要的特色，包含勞作教育與博雅教育、對永續發展的堅持與成果，以及重視社會實踐、AI發展與素養，期望將校園發展核心與永信藥品專業結合，在跨域的時代共同培養跨領域人才。

李其澧表示，永信藥品在台成立已超過70年，始終秉持「誠信、務實、績效」原則，未來將攜手東海著重人才培育與永續發展，透過研發與生產量能，提供企業鏈的多元實習機會，鼓勵學生透過參訪、實習與產業接軌，也可透過業師授課分享相關專業課程。

李其澧也提到，永信藥品每年將營收的10%投入於研發上，期待未來與東海共同研發永續技術，也特別感謝東海食科校友、同時是現任英國台灣商會副會長及僑委會僑務促進委員的吳明璁博士，促成此合作。

江文德指出，東海有畜產系、食科系、化學系都與保健製藥有關，未來高齡健康與運動科學學士學位學程與餐旅系，也可與永信製藥有長照相關的合作機會。江文德進一步指出，食科系長期為學生橋接實習方案，實習生留任率高達七至八成，顯示人才培育對於企業與學校是雙贏的模式。

梁志弘特別提及系友吳明璁博士，他表示，吳博士除了在去年協助東海開設時下最熱門的植物肉相關課程，也將東海與國際資源連結，更促成此次合作。