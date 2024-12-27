10年零售店長砍掉重練 鄭煥宇從嬰兒用品轉賣千萬宅成新秀

信義房屋八德廣豐店的鄭煥宇，職涯人生大轉彎，以六個月的時間替自己完成多數人都無法達成的信義房屋新人業務最高榮譽「新秀獎」，不僅克服從零開始學習的挑戰，展現她的堅毅與突破自我能力，還以細緻的服務精神和不懈的努力，贏得客戶信任和團隊的支持，為自己的房仲生涯寫下亮眼的起點。

前10年，鄭煥宇原是嬰兒用品店的店長，愛學習新知的她，在一次不動產營業員課程後，對房地產業產生濃厚興趣。她說，「嬰兒用品與房仲的不同，只是從賣小東西變大東西。」加入信義房屋，是因為認同創辦人周俊吉提出的理念「以人為本，先義後利」，對鄭煥宇而言，這不僅是一句口號，也是自己奉行的做人處事準則。

剛進公司時，鄭煥宇需要從零學習土地法規、稅務知識等專業內容，還要適應高客單價商品與不同的工作形態，不過在短短四個月她就轉正，並在第六個月緊扣「新秀」資格期限前夕，順利達成目標。

「當時的業績已經達成，但另一個達成條件——成件數還差一件，倒數第三天才壓線完成。」鄭煥宇分享，客戶當時急需搬家，台北房子不符預算，考量平日開車通勤，建議可考慮八德區，經高架道路開車通勤台北也很方便，沒想到客戶一看房子就很滿意，最終促成交易，取得「新秀獎」榮耀。

曾有一次，鄭煥宇半夜從桃園趕到台北拿斡旋金再到新北，就只為客戶心儀的房子下斡旋。這位客戶在前仲介服務下，斡旋總是難成功，後來看上心儀的房子，決定換人服務「試試不同手氣」。然而斡旋價格與屋主理想售價差300萬，屋主方仲介委婉轉達不符預期，在與其通話過程中，她積極爭取，屋主終於願意面談，她則在店長陪同下拜訪。

後來鄭煥宇與屋主促膝長談，從家庭聊到人生，成功打破僵局，屋主願意以買家的斡旋價成交，圓滿完成交易。不只如此，交易更在信義代書及品牌優勢加持下，向銀行爭取了更接近成交價的貸款條件，讓買方更有餘裕地購屋。交屋後，客戶因露台有緩降設備零件影響景觀而苦惱，她奔波勞碌與建商及管委會協調，最終管委會整頓了專屬空間，讓客戶把設備移至別處，她表示，「房仲不只是幫客戶找到房子，還要讓他們住得舒心」。

回顧這段旅程，鄭煥宇非常感謝父母支持她當初轉行的決定，也很感激店長在每次挑戰中的陪伴，「即使不確定是否成功，他都願意花時間陪我跑，讓我感受到這份工作的價值與溫暖。」如今，鄭煥宇已在房仲世界中嶄露頭角，並期待未來有更多機會實現客戶的家業夢想。