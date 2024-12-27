年菜商機上看60億元！網購零售熱賣 連黑白大廚口味都來了

年節將至，年菜買氣全面升溫，業者估計，年菜市場銷售額上看60億元，引爆業者加入。根據Yahoo奇摩購物平台數據顯示，距離農曆新年最後倒數一個月，年菜熱搜量激增、買氣翻倍。因韓國爆紅實境節目「黑白大廚」話題，「東坡肉水餃」掀起熱購潮。Yahoo奇摩購物推出「蛇來運轉年貨大街」活動，集結多款產品推限時優惠。

Yahoo奇摩購物從熱銷年菜觀察，今年三大消費趨勢浮現，「老字號經典年味深受青睞」、「小家庭精緻份量崛起」、「健康蔬食與創意料理夯賣」。過節年菜不僅講求快速上桌，創意與美味也成為新世代消費者的關注焦點，還原韓國爆紅實境節目「黑白大廚」推出的東坡肉水餃也掀起熱潮。另外健康飲食趨勢崛起，「素食年菜」業績更較去年增加一倍。

Yahoo奇摩購物連續多年發起公益年菜募資活動，攜手消費者暖心做公益，今年特別與雙福基金會、切膚之愛基金會、伊甸基金會等多家公益團體合作，推出「幫助弱勢過好年」活動，精選千元有找的豐富年菜組合，邀請民眾一起為超過千組的獨居老人、身心障礙人士寒冬送暖，讓更多人都能過好年。