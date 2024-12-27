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台北君悅：拓展新客源 明年營收估增1成拚新高

中央社／ 台北27日電

飯店業延續疫後復甦力道，台北君悅新任總經理蔡鍈華表示，2025年將「穩中求贏」，除穩定歐美客，也拓展海外大型獎勵宴會市場，鎖定星馬港澳及日韓來台新客源，明年營收估穩健成長8%至10%，全年住房率上看78%。

台北君悅酒店新任總經理蔡鍈華，是開幕以來首位女性總經理，2024年5月到任，今天舉行媒體交流會。

她表示，自1993年加入台北君悅行銷業務團隊，2000年轉任至上海、北京、廣州等據點，2012年再任台北君悅擔任酒店副總經理，完成開業24年大規模改裝計畫，也曾於2016加入台北文華東方擔任副總經理，2022年加入萬豪酒店集團擔任桃園大溪笠復威斯汀酒店總經理。

蔡鍈華說明，台北君悅邁向35週年之際，2025年營運策略將以「穩中求贏」為目標。她表示，台北君悅明年營收估計可穩健成長8%至10%，全年住房率上看78%、平均房價希望可以提升至7000元，較2024年成長5%。

她觀察，今年第4季營收亮眼，平均住房率逾84%，平均房價每晚突破7000元，加上跨年夜滿房、餐飲訂位供不應求，住房率與餐飲營收將寫單季新高。

疫後觀光市場持續復甦，但她坦言，商務客雖然回流，但還沒回到2019年前的高峰，可能和疫後工作數位轉型有關，客源比例上，國旅客已經降到30%左右，但大巨蛋演唱會等經濟挹注不少；美國客源占30%，尤其華裔美籍客居多，港澳旅客變少，日本客近期開始回流，尤其跨年假期。

她指出，除穩定維持歐美長住需求的旅客，更積極拓展海外大型獎勵宴會市場，鎖定星馬、港澳及日韓來台旅遊客層，帶動新客源商機。

宴會事業方面，蔡鍈華表示，今年將瞄準政府單位及各國商會、銀行、藥廠、科技廠等產業年度商務活動。

針對競爭激烈的婚宴市場，她表示，台北君悅與多家婚顧公司結盟，依據淡旺日推出不同價格吸客，中小型婚宴則以全包式、客製化方案，結合館內多間餐廳，將宴會場地資源最大化。

餐飲方面，台北君悅是全台唯一擁有3間吃到飽餐廳的國際五星級酒店，館內共8間餐廳，受惠政府近年推動的獎勵海外旅客政策，吸引相當多來自韓國、星馬及東南亞國家客源，為餐廳挹注營收。

住房率 營收

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