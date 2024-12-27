暉致醫藥榮獲「運動企業」、「健康職場」 雙料國家認證

職場霸凌事件層不出窮，但暉致醫藥卻榮膺「運動企業」與「健康職場」雙料國家認證，在推廣職場健康上的成績優異，為所有同仁營造和善、溫暖的工作環及氛圍。

2023年起，暉致醫藥推動從總部提出的 Elevate 全方位健康福祉促進計畫，以「健康（Health）」、「意義 （Purpose）」與「成長（Growth）」等三大核心為基礎，重新定義健康促進的價值，強調從同仁身心健康的支持，到工作中價值感的實現，以及職涯與生活的全面成長。

此計畫透過教育、實踐與社會參與等三大管道，引導同仁探索「人與生命」的深層意義，創造人才永續推動企業永續的共好環境，進一步實現企業願景，並為社會帶來積極的正面影響。

在打造員工健康上，暉致醫藥推動「健走樂公益」活動，累計成果驚人，2023年，累積步數突破 3.5億步，相當於繞行台灣 300圈，減少碳排放 60噸。2024年，活動全面升級，累積步數將突破 4億步，相當於行走 341圈台灣，減碳效益進一步提升至 64噸，活動各項指標的漲幅皆超標去年10%以上。

此外，該活動設置步數達標捐款機制，透過公益捐贈活動激勵同仁，2023年至今捐款82萬元給不同的公益團體。同時，暉致醫藥全額贊助同仁參加101垂直馬拉松，鼓勵同仁依照個人興趣成立多樣化運動社團，提供運動補助，提升同仁的身心健康，也促進團隊間的協作與企業文化的深化。

「健康是一段持續的旅程。」暉致醫藥總經理張博勝說，企業的成功來自於同仁的健康與幸福，透過完善的健康推動計畫，不僅幫助同仁提升生理素質，更讓他們在心靈上獲得滿足，實現充滿活力與滿足的生活狀態。」

為求更有效地將健康文化融入企業日常，暉致醫藥推動「Elevate 全方位健康福祉計畫」，希望以運動家精神激勵同仁挑戰自我，增強團隊凝聚力，塑造健康與永續並行的企業形象。例如，公司支持同仁參與如泳渡日月潭等高難度挑戰，並計劃擴大贊助國內主要運動賽事，讓運動成為生活日常的一部分。

2024年，暉致醫藥全面升級「健走樂公益」活動，新增「個人成長賽」與「團體加碼賽」，鼓勵同仁設立個人健康目標，也促進跨部門協作與團隊合作，展現運動家精神中的「團隊合作」，強調「永不放棄」。