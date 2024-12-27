台中北北屯房市黑馬！「知山田」引領科技墅居新風潮

74環線與國道4號豐潭段開通後，台中最大受惠行政區潭子，因位處核心、南北銜接中台灣產業聚落，加速潭子串聯中科、后科、潭科等產業走廊，以「北北屯」為重心的潭子，也成為北台中房市黑馬區。

近期，北北屯核心新案「家鼎知山田」，因訴求走在潮流之前，打造最美科技墅居風潮，在市場脫穎而出，受到矚目。在大量就業需求帶動下，潭子區吸引強勁買盤進駐，在產業型態、整體大環境改變下，建築開發也迎來一波重大轉變。

以潭子市政核心別墅案「家鼎知山田」為例，移植精工豪墅DNA外，更著重於建築美學，搭配Cloudlink雲端物聯系統，AI人臉辨識門禁對講機、人臉辨識門禁機、觸控式可視對講室內機、智能防疫郵件包裹與取餐櫃、德國三合一智能電子鎖、富士無機房電梯，打造出引領風潮的先進科技智慧社區。

走在最先進的設備前，「家鼎知山田」對於美學素養也不遺餘力，為了實踐一墅美好居住的理想願景，特邀書藝家蕭世瓊老師，以精雕細琢的想像力落款題字，將「家鼎知山田」透過四種不同方式呈現，寫出人生的起承轉合，表現出如擁抱沈靜的一方淨土，一座寄情於山水的家宅住所，是山、是建築，也是一輩子幸福的家。

業者指出，「家鼎知山田」規劃上演繹日本一巷宅的生活美學，而25席剛剛好的戶數，打造左鄰右舍的共好單純，在建築設計上，採用幾何切割的設計手法，詮釋出立面疊翠聳峭的山稜線、壯麗大景意象，再植上一棵綠樹，把四季風光搬入窗台，讓光影隨自然時序，打造一層一景的生活光景。

另外，家鼎建設也承襲一貫以來的細緻規劃與設計，每一步驟環環相扣，不僅為居住者設想到生活的最細微之處，如5米以上大面寬雙車位、客餐廳挑高3米6、整層大主臥、全棟4至5房、全齡電梯等，更是在買賣過程與交易做到最大安心。

移植精工豪墅DNA「家鼎知山田」更著重於建築美學，成為潭子市政核心內最亮眼的最美墅居。

擁有最美別墅的外觀、最先進的AI配備，「家鼎知山田」室內軟性建材的用心，也令人驚呼細緻，包含地面選用德國精工木地板、廚具部分採用耐刮的結晶霧烤門板、與德國BLUM五金與抽屜配件，林內精品廚電系列。

再加上炊飯器收納櫃、BEST微蒸烤萬用爐，衛浴設備則選用日本INAX全自動電腦馬桶，搭配Panasonic浴室換氣暖風機。