快訊

哭訴「沒做錯事」應曉薇1500萬交保 走出北院喊：我沒有貪汙！

192票贊成！總統與代總統韓悳洙雙通過彈劾 南韓憲政史上首次

聽新聞
0:00 / 0:00

台中最新社宅地段超好 鄰洲際球場、購物中心旁5年完工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕為「洲際好宅」動土，會在洲際棒球場及漢神洲際購物中心旁，地段絕佳。圖/市府新聞局提供
台中市長盧秀燕為「洲際好宅」動土，會在洲際棒球場及漢神洲際購物中心旁，地段絕佳。圖/市府新聞局提供

台中市政府都發局斥資51億6千餘萬元「洲際棒球場」及「漢神洲際購物中心」旁打造社宅，今舉行動土典禮，預計2029年完工。市長盧秀燕出席致詞指，社宅是她最重要的政策之一，目前完工加上興辦中的已達1萬231戶，提前兩年達標。

市長盧秀燕說，市府廣建「台中好宅」是要幫助年輕人、弱勢族群、原住民及資深公民等居住正義政策。

她接任市長時，台中社宅只有400戶，她承諾第一屆市長任內要達到5000戶社宅，第二屆任內要達到1萬戶，當初大家覺得8年1萬戶不可思議，但市府團隊努力下，現在台中好宅已開工加興建中數量已破1萬戶，提前兩年達標。

盧秀燕自豪說，台中社宅不但數量龐大，設備也是全國最好，有幼托設施、照顧長輩的醫療設施及運動設施等，另由社福團隊協助經營，不僅要把房子蓋起來，更要讓社宅像家一樣溫暖。

都發局住宅處表示，市府努力向內政部爭取這塊社宅用地變更都市計畫為社會福利用地，目的就是為興辦優質的好宅給市民朋友。北屯洲際好宅基地條件很優，周邊學校、公園、洲際棒球場、漢神百貨與太子置地廣場，生活機能相當完善，且1分鐘可上快速道路，東西向連結國道四號及一號，交通非常便利。

住宅處說明，此案預計規劃地上24層、地下4層，興辦840戶優質住宅。一層設有商業店舖、托嬰中心及綠蔭中庭，二層規劃休憩廊道、身障日照及小作所、共享廚房、韻律教室、社區好站等，周邊居民皆能自由流動及使用公共空間。

住宅處也提到，此次活動主題「∞」具有無窮盡的意義，代表台中好宅1萬231戶的達標，無數職人共同完成的美麗篇章。

動土典禮現場展示台中市14處已完工、16處興建中好宅動土的時光膠捲，讓大家一起走進30處好宅過程中的點滴。

台中市長盧秀燕為「洲際好宅」動土，現場展示目前台中30處好宅「時空膠卷」。圖/市府新聞局提供
台中市長盧秀燕為「洲際好宅」動土，現場展示目前台中30處好宅「時空膠卷」。圖/市府新聞局提供
台中市長盧秀燕為「洲際好宅」動土，地方名代參加踴躍。圖/市府新聞局提供
台中市長盧秀燕為「洲際好宅」動土，地方名代參加踴躍。圖/市府新聞局提供

建中 盧秀燕 社宅

延伸閱讀

影／蔡壁如請辭 盧秀燕：蔡對民眾黨有不可救藥的感情

台中YouBike第1億人次 女高中生獲名古屋雙人來回機票

獨／爭取班班有鮮乳！蔣萬安、卓榮泰政院過招 新科政委也參戰

蔡壁如向盧秀燕當面請辭 感謝「媽媽市長」點滴在心頭

相關新聞

巨大集團啟動第三任接班 董事長杜綉珍宣布退休

巨大（9921）集團啟動第三任接班，董事長杜綉珍宣布退休，由執行長劉湧昌擔任新董座，執行長一職由現任品牌長劉素娟，也就是劉...

暉致醫藥榮獲「運動企業」、「健康職場」 雙料國家認證

職場霸凌事件層不出窮，但暉致醫藥卻榮膺「運動企業」與「健康職場」雙料國家認證，在推廣職場健康上的成績優異，為所有同仁營造...

台中北北屯房市黑馬！「知山田」引領科技墅居新風潮

74環線與國道4號豐潭段開通後，台中最大受惠行政區潭子，因位處核心、南北銜接中台灣產業聚落，加速潭子串聯中科、后科、潭科...

台中最新社宅地段超好 鄰洲際球場、購物中心旁5年完工

台中市政府都發局斥資51億6千餘萬元「洲際棒球場」及「漢神洲際購物中心」旁打造社宅，今舉行動土典禮，預計2029年完工。...

連續第三年獲頒「國際新創獎」 台灣諾華創新藥物優異

第21屆「國家新創獎」六大獲獎名單於12月26日揭曉，深耕台灣30餘年的台灣諾華以血脂控制針劑參賽，於食品藥物管理署主任...

巨大董事長杜綉珍為什麼要退休？原來是這原因

女性自行車教母、巨大（9921）董事長杜绣珍一周前才發表新書，細說與巨大成立與發展50年來的密切關係，隨即宣布退休，引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。