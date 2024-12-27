台中最新社宅地段超好 鄰洲際球場、購物中心旁5年完工

台中市政府都發局斥資51億6千餘萬元「洲際棒球場」及「漢神洲際購物中心」旁打造社宅，今舉行動土典禮，預計2029年完工。市長盧秀燕出席致詞指，社宅是她最重要的政策之一，目前完工加上興辦中的已達1萬231戶，提前兩年達標。

市長盧秀燕說，市府廣建「台中好宅」是要幫助年輕人、弱勢族群、原住民及資深公民等居住正義政策。

她接任市長時，台中社宅只有400戶，她承諾第一屆市長任內要達到5000戶社宅，第二屆任內要達到1萬戶，當初大家覺得8年1萬戶不可思議，但市府團隊努力下，現在台中好宅已開工加興建中數量已破1萬戶，提前兩年達標。

盧秀燕自豪說，台中社宅不但數量龐大，設備也是全國最好，有幼托設施、照顧長輩的醫療設施及運動設施等，另由社福團隊協助經營，不僅要把房子蓋起來，更要讓社宅像家一樣溫暖。

都發局住宅處表示，市府努力向內政部爭取這塊社宅用地變更都市計畫為社會福利用地，目的就是為興辦優質的好宅給市民朋友。北屯洲際好宅基地條件很優，周邊學校、公園、洲際棒球場、漢神百貨與太子置地廣場，生活機能相當完善，且1分鐘可上快速道路，東西向連結國道四號及一號，交通非常便利。

住宅處說明，此案預計規劃地上24層、地下4層，興辦840戶優質住宅。一層設有商業店舖、托嬰中心及綠蔭中庭，二層規劃休憩廊道、身障日照及小作所、共享廚房、韻律教室、社區好站等，周邊居民皆能自由流動及使用公共空間。

住宅處也提到，此次活動主題「∞」具有無窮盡的意義，代表台中好宅1萬231戶的達標，無數職人共同完成的美麗篇章。