連續第三年獲頒「國際新創獎」 台灣諾華創新藥物優異

第21屆「國家新創獎」六大獲獎名單於12月26日揭曉，深耕台灣30餘年的台灣諾華以血脂控制針劑參賽，於食品藥物管理署主任秘書李明鑫手中獲頒「國際新創獎」，該公司連續第三年以創新治療藥物蟬聯此獎項，代表台灣諾華在癌症與心血管疾病等藥物研發及創新領域有著關鍵角色。

被譽為國內生醫與大健康領域最高指標獎項的「國家新創獎」，係由國家生技醫療產業策進會主辦。今年度參賽團隊數量創近三年最高，共同角逐企業、國際、初創、學研、育成及臨床新創等六大獎項，且經橫跨部會、醫界、科研、產業、創投、智財權、財會等領域的85位專家嚴格審查，遴選出得獎的團隊企業。

最後獲獎的團隊依技術專業領域類別分析，生技製藥與精準醫療占比22%居冠，競爭激烈。諾華榮獲的「國際新創獎」，該獎項評選涵蓋「創新技術/產品」、「市場商模」、「智財保護」、「合作鏈結」、「核心團隊」五大面向，經過二階段的專家審查，選出具有指標和領先之水準的藥品給予肯定。

評審團肯定諾華之創新於全球第一個用於降低低密度脂蛋白膽固醇的小分子干擾 RNA藥物，在「創新面」上，除了藥物施打與保存更容易，另含諾華共有7大臨床試驗計畫於台灣多家大型醫院執行，以及與健保署簽訂合作備忘錄，與醫學會、醫學中心合作教育病人。

代表諾華領獎的心腎血管內分泌醫藥事業部部長蔡涵如表示，透過今年新發佈的動脈粥狀硬化心血管疾病臨床治療路徑，與醫界攜手合作，提升病友對動脈粥狀硬化心血管疾病的認識，使高風險患者能受益於醫療進步。

心血管疾病是全球頭號殺手，每年造成全球超過2050萬人死亡，佔全球總死亡人數的3分之1；在台灣，2023年因心臟與腦血管疾病死亡的人數超過3萬5千人，疾病負擔排名僅次於癌症。翻轉現況的關鍵之一，便是長期穩定控制低密度脂蛋白膽固醇，以降低動脈粥狀硬化心血管疾病發生的風險。

國家新創獎評審總召集人、生策會副會長楊泮池表示，新創獎舉辦21年來，已評估超過2,800項技術，其中從學校和生醫界推進成功創業的已經有178家，資本總額近238億元台幣。