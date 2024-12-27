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劉金標的二女兒劉素娟接任巨大執行長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巨大（9921）集團啟動第三任接班，董事長宣布退休，由執行長劉湧昌擔任新董座，執行長一職由現任品牌長劉素娟，也就是劉湧昌的妹妹接任。如今劉金標的大女兒劉麗珠擔任U-bike董事長，長子劉湧昌擔任巨大董事長，二女兒劉素娟巨大執行長，小女兒也在巨大集團，全家都在為自行車產業努力。

今年61歲的劉素娟於2005年加入巨大集團，曾擔任中國昆山廠外銷業務主管，並於2010年起擔任時任中國區總裁劉湧昌的特助，推動中國廠區的產銷協調。2015年調回巨大集團總部，負責全球銷售部POS(銷售時點管理)業務，2017年起擔任全球品牌暨行銷中心品牌長兼全球商品事業部銷售長。劉素娟在巨大集團深耕二十年，歷經多個不同職務歷練，奠下扎實的產業實務經驗與根基，在職務上與新任董事長劉湧昌緊密合作十多年，培養出良好的工作默契。

巨大集團考量企業永續與百年傳承，從機能長升任執行長，希望從自家培養的人才接任執行長，劉素娟在OE、OB、品牌商品都有完整的經驗，也是巨大集團培養的重點人才，今年以來已經在各個重要場合中出現，對於相關人士而言，接任執行長並不意外。

第三任接班人劉湧昌65歲，劉素娟61歲，未來的接班人是不是還是劉家的人，內部人員認為還說不準，畢竟劉家的下一代還很年輕，這麼大的自行車集團必須有全方位完整的歷練。下一次的接班要在合適的時機、合適的人選，到底是怎樣的組成，還待時間證實。

巨大 董事長

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