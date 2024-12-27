巨大董事長杜綉珍為什麼要退休？原來是這原因

女性自行車教母、巨大（9921）董事長杜绣珍一周前才發表新書，細說與巨大成立與發展50年來的密切關係，隨即宣布退休，引發各界震驚。但其實杜綉珍在年初時就已經做了規劃，在今年完成一日完騎北中175公里壯舉，以及「勇敢與真實」新書發表之後，認為在自行車領域已經完成美好的篇章。未來杜綉珍仍然是巨大的大股東與董事，同時杜綉珍將在創生平台投入更大的心力，協助更多新創公司發展。

杜綉珍跟父母說自行車是對健康很好的事業說服父母投資舅舅劉金標創業成立巨大、推出捷安特自行車，成為巨大誕生的關鍵，意味杜绣珍在巨大成立的第一天就發生密切的關係。如今巨大成立超過50年，並成為全球最大的自行車業者，杜绣珍並創立全球唯一的女性自行車品牌，對杜綉珍而言，完成美好的自行車歷程，要往下一個階段前進。

杜绣珍今年75歲，以集團接班的角度而言，此時退休是合適的年齡，對自行車運動而言，則有可能未來很難再有更好的體力，今年年初杜绣珍75歲生日企劃是向朋友發出邀請，戰一日完騎北中175公里，雖然不容易，卻終於完成。成功達成考驗的杜綉珍從58歲開始騎行，曾四次環島、三鐵完賽，73歲時成功挑戰女子環法職業業餘邀請賽第四賽段，以自身的經歷印證運動能讓人變得快樂自信，掌握單車前行的方向就是掌握自己的人生。