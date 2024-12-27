人力和備貨較平日增數倍 超商搶賺一夜跨年財

倒數計時迎接2025年，超商雙雄統一超、全家備戰跨年夜銷售，台北市信義區更是一級戰區，人力和備貨分別較平日大幅增加數倍，業者將以行動車或設置店外攤位，販售飲品、鮮食等，依過往經驗推估，光是跨年夜業績可望較平日翻倍成長。

統一超指出，根據外部市場觀察，每年各地跨年活動超過20場，包括台北信義計畫區、新北市淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸公園、台中水湳中央公園、高雄夢時代等，預估將湧入百萬人潮跨年；今年又有大巨蛋跨年演唱會加入，預期商圈人潮將更勝往年。

統一超表示，跨年晚會重要熱點區域近千家7-11門市，以及風景區、交通轉運及觀光型商場等門市，備貨量較平日增5倍，將動員超過4倍以上人力支援。其中，信義計畫區周邊更有超過10間門市已提升備貨量，預計將出動7個攤位。

另外，統一超今年將出動行動購物車，以小型門市型態駐點新北淡水漁人碼頭與台北101大樓旁，提供逾百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等。

統一超觀察，每年跨年各地氣溫偏低，氣候北中南東各異，相關保暖、熱食、熱飲、雨具、拖鞋等，較平日備貨多5成，因活動均在戶外居多，隨手即可熱飲熱食商品最受歡迎，其中又以CITY系列、關東煮、熱狗是跨年銷售三冠王。

因應各地將湧現大量出遊的跨年人潮與車潮，統一超將針對國道服務區商場、觀光旅遊景點內門市同步加強備戰，預期帶動零食、泡麵、熱罐、關東煮及保暖用品等商品銷售倍數成長。

全家今天發出新聞稿表示，今年跨年將有百家商圈店舖全力備戰，其中台北101、市政府、大巨蛋等一級戰區，預估將有超過20萬人潮湧入信義區及東區周邊，全家相關重點店舖，在人力動員、結帳收銀機、商品備貨量皆已完備。

位於信義區松壽路核心戰區的全家建鑫店今年動員超過8倍人力，於店舖增設至9台收銀機，估跨年夜來客數對比平常將增加3倍。位於四四南村的全家景聯店和國父紀念館店，皆設置店外販售攤位，並增加人力設備與備貨量。

適逢大巨蛋舉辦張惠妹跨年演唱會，全家大巨蛋店也備足飲用水、喉糖、熟食區外帶餐盒、暖暖包等商品。

全家表示，為搶攻跨年夜熱食及保暖需求，商圈店舖重點陳列溫暖型商品如暖暖包、飲用水、溫罐飲品、雨具以及熟食區，跨年商圈店舖積極備戰，業績可望翻倍成長。