建商：明年房貸風波只會更嚴重！這時間會是預售凍漲甜蜜點

科達建築董事長賴建程27日指出，今年第4季房市來人量下滑4成，儘管近期剛需買盤有逐漸回籠，但打炒房政策、銀行限貸令真正發酵會在2025年上半年，所以預售市場有望出現房價甜蜜點，賣壓大的重劃區估計下修3~8%不等，另，明年將迎來大量交屋潮，所以銀行放貸水位受限交屋潮下，不會趨緩只會更嚴重。

科達建築今日舉辦北市危老案聯貸簽約典禮，由台中商業銀行統籌、臺灣企銀共同主辦科達建築19.5億元聯合授信案簽約，科達建築董事長賴建程宣布，在房市信用管制，短期投資退場，吸引剛性買盤回籠，將趁勢推出符合自住客期待的產品，未來5年推案量將達逾200億元。

賴建程表示，明年預計推出兩筆新案，2025年329檔期將推出總銷百億元的「科達大巨蛋危老案」，下半年推出總銷約40億元，「科達三重仁義案」其中「科達大巨蛋危老案」僅用1年多時間就順利整合，該案基地鄰北市八德路三段、光復南路，面積約537坪，包含地主戶共255戶，且規劃小坪數，總價約2700萬元就可以入手。

另，2026年則有「科達大安都更案」醞釀中，將在台北市大安區、大安路、大安捷運站的超級蛋黃地段推出SRC結構作品，主打愛馬仕風格，預計全案50億元。賴建程指出，未來預計每年持續推出2~3個指標案，成為穩定推案的中型品牌開發商。

央行9月19日打房後，房市買氣驟冷，被問到為何敢大膽進場推案？賴建程指出，我們一向秉持是幫年輕人打工的建商，所以開價、成交價往往就是周邊的實價登錄行情，不會想要賣高點，也因此，房市不好時反而產品的價格優勢就凸顯出來，相對周邊極具競爭力，很受剛需、首購族群青睞，像大巨蛋危老案總價帶設計就是要讓年輕人也買得起北市黃金門牌，可一圓蛋黃市中心購屋夢。

針對2025年房市看法，賴建程指出，新成屋、中古屋及預售屋將呈現不同的發展，首先，新成屋明年將迎來約10萬棟的大量交屋潮，但建商一定會要銀行可以順利交屋，以免後續產生糾紛，不過過去幾年房市飆漲快速，當然也會有投資客，所以明年新成屋一定會有讓利空間，會有人願意小賺就出場，所以明年是很適合看新成屋的一年。

中古屋方面，賴建程指出，明年中古屋市場會比較尷尬，新成屋交屋會擠壓到中古屋的貸款空間，預計會有不少人購買中古屋但貸不到款或等太久，就出現生氣解約的狀況，所以預期明年中古屋價量都會掉，房貸問題不會緩解，只會更嚴重。

「至於預售屋市場則會很特別」賴建程說，打房讓市場買氣降溫，預期明年上半年預售屋市場，會是近幾年來漲最少、甚至不會漲的一年，會是一個甜蜜凍漲期，所以大膽建議想買預售屋的購屋族可在明年上半年積極去看案子，但是2026年將面對碳費等導致成本上漲問題，可能屆時預售屋價格又會蠢蠢欲動。

以房市長期面來看，賴建程分析，首購族剛需仍在，也是目前央行重視族群，加上境外資金匯回專法首批台商回台資金已解禁，將有超過千億元資金流至房地產，以及AI技術發展等，因此，仍是看好台灣經濟面表現，讓明年房市有望回穩，而因通膨、營建物料成本墊高，房價難大跌，明年房市呈現「量回穩、價微修」走勢。