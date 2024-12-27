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新北公告土地現值泰山增幅奪冠 板信雙子星連16年稱霸

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
新北地王板信雙子星。記者陳正興／攝影
新北地王板信雙子星。記者陳正興／攝影

新北市2025年度公告土地現值經評議完成，與去年相比，各區平均上漲5.99%，其中又以泰山區漲幅最高達18.12%奪冠，其次則是土城區上漲9.73%及新莊區增8.72%；板信商業銀行雙子星總部大樓則以每平方公尺79.9萬元（每坪約264萬元）連續16年蟬聯新北市地王。

新北地政局表示，觀察實價登錄、新北市住宅價格指數及民間相關不動產指數，均為上漲走勢，整體呈現「價量俱漲」格局，評議後2025年度公告土地現值總額與2024年相比各區平均上漲5.99%。

地政局分析，此次公告土地現值調整，反映近年房地產市場需求增溫的現象，主要原因包括臺商回流、低利環境、通貨膨脹及民眾抗通膨心理，帶動市場交易活絡，以及捷運三環六線、新泰塭仔圳、林口工一重劃區等開發案，以及都市更新政策等利多，進一步推升不動產行情。

地政局強調，公告地價兩年調整一次，本年度並無變動，因此不會影響民眾的土地持有稅負擔；「公告土地現值」則作為土地增值稅審核依據，若需查詢相關數據，民眾可於2025年元旦後透過新北市地政事務所或「新北不動產愛連網」查詢。

此次公告土地現值總額調幅最高的區域為泰山區，上漲18.12%，其次為土城區（9.73%）及新莊區（8.72%）。最低價土地則是烏來區西羅岸、信賢、哪哮、屯鹿、羅培、福山段之保安保護區，公告土地現值為每平方公尺160元。

泰山 都市更新

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