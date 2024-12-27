福容起家厝轉型 耗資上億打造全新徠旅中壢店

全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」，在2024年的歲末年終，又推出一家新店迎客，特別的是，這間「新店」其實是福容的起家厝「福容大飯店中壢店」。

飯店原址歷經四次更名，在2002年剛興建之初，取名為「麗寶國際商務客棧」，後更名為「福容國際商務客棧」。2007年是福容大飯店連鎖元年，隨著系列飯店陸續建設，現址再度更名為「福容大飯店中壢店」。同時也因地利之便，吸引許多商務與團體客群。直到了2024年4月3日的花蓮大地震，造成飯店主體局部受損，福容因此規劃全面修繕，並順應市場的變化，重新掛牌為「福容徠旅中壢」。

「福容徠旅」為「福容大飯店」2023年創建的輕旅品牌，主打便捷、環保、人文、創新、活力，融合在地風情、深度旅遊、共創價值。第一家店開在高雄前金，並與全球知名居家品牌IKEA（宜家家居）的企業業務攜手，打造一整層17間，以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心的主題套房，引起廣大迴響。這次「福容徠旅中壢」再度攜手IKEA企業業務，將四樓重新整修成15間別具風格的三大親子主題房，包括：森林、海洋、外太空。同時也另外打造親子遊戲交誼廳，預計在2025年第一季亮相。

福容耗資上億重新裝潢，轉型成「福容徠旅中壢」，成為輕旅品牌的徠旅體系下第五家分店，並且再度攜手IKEA企業業務，打造中壢車站商圈，唯一商務和親子雙主題兼具的旅店。即日起開放訂房，試營運到2025年3月31日。試營運期間飯店推出雙人入住每間含兩客早餐$2699元起，不含早餐則是2299元起。

另外，享福卡的會員，利用官網和電話訂房，入住時，將再依會員等級優惠折扣，金福級會員每人只需1012元，相當實惠。

「福容徠旅中壢」有154個房間，承襲品牌系列的房型，分為「輕旅」、「閱旅」、「宅旅」、「集旅」、「享旅」五種，最小的坪數8坪，最大的22坪，和其他徠旅最大的不同，是特別將10樓、11樓、12樓，用活潑的徠旅色系，像是「黃」、「橘」、「藍」來營造不同的氛圍感。

房型種類多樣化，適合各種不同住宿需求的旅客。飯店設有健身房、自助洗衣房、商務中心、樂聚餐廳等，帶給旅客更多生活上的便利。早餐則是延續品牌風格，提供美味的自助式生鮮蔬菜與湯品，以及咖啡飲料。品牌精神強調環保，不主動提供牙膏、牙刷、拖鞋等一次性備品。

「徠旅中壢」就位在桃園客運總站旁，距離中壢車站步行不到五分鐘，從機場捷運A22走路也僅需15分鐘，沿途還能逛逛在地知名的「中平商圈」，附近多家東南亞商店與餐廳。而距離飯店車程約6分鐘就抵達的「中壢觀光夜市」，共有475個攤位，各式美食林立，更是當地居民夜間休閒的好去處。

不管是從新屋交流道、內壢交流道、桃園國際機場、或是高鐵桃園站，車程都在半小時以內就能抵達，交通便利。周邊走路就能到的景點，包括曾經是中壢警察局日式宿舍群的「壢景町」，現在也被規劃成中壢城市故事館的一部份，不僅有販售當地的有機生活產品，更有定期的文藝展覽。