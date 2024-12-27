台糖改建13座養豬場明年6月全完工 豬肉外銷鎖定日星

台糖是本土養豬大戶，近年投入豬舍翻新改建，第一期工程今年10月完工，第二期工程明年6月完工，台糖董事長吳明昌27日表示，13座養豬場全部改建完工後，一年可出豬70萬頭，幾乎占台灣養豬的1成，台糖豬肉明年就有能力以低溫冷藏方式外銷日本，產地到上架只需3天左右。

今年年初在農曆過年前，台糖爆出西布特羅瘦肉精羅生門，影響冬季火鍋肉片的銷售業績，吳明昌27日接受媒體專訪時強調，台糖從未使用過瘦肉精，行政院食安辦調查結果已還台糖公道，「以科學角度來看台糖確實無辜」，

吳明昌表示，台糖養豬場的改建「完全按照歐盟的養豬的方式」，投入農業循環豬場改建投資計畫總體經費124億多元，裡面有台灣目前最先進的養豬科技，不只要求品質，也關心溫室氣體排放，「我們的養豬應該是合歐盟水準，我們引以為榮」。

台糖豬肉外銷規劃方面，吳明昌說，最容易做大概是日本跟新加坡 因為這兩個地方，因為所得比較高，可以買得起，多年前台灣曾發生口蹄疫所以不能外銷，但台灣現在已是口蹄疫非疫區，明年就可以外銷豬肉，豬肉冷藏外銷至日本，價格會是冷凍豬肉的2倍，從台灣運到日本只需3天左右，這是其他國家無法做到的，「我們的品質絕對可以銷到日本」。