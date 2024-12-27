快訊

她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因從「朕好想你」變92條死罪

柯文哲「大帳房」李文宗千萬交保 妻扛800萬加保金終獲釋

他曝業務推銷光世代1句「老客戶優惠」藏陷阱 網友驚：我是受害者

台糖改建13座養豬場明年6月全完工 豬肉外銷鎖定日星

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
今年12月6日剛上任的台糖董事長吳明昌表示，台糖養豬場改建明年6月就會全部完工，並看好台糖豬肉外銷潛力。圖／台糖提供
今年12月6日剛上任的台糖董事長吳明昌表示，台糖養豬場改建明年6月就會全部完工，並看好台糖豬肉外銷潛力。圖／台糖提供

台糖是本土養豬大戶，近年投入豬舍翻新改建，第一期工程今年10月完工，第二期工程明年6月完工，台糖董事長吳明昌27日表示，13座養豬場全部改建完工後，一年可出豬70萬頭，幾乎占台灣養豬的1成，台糖豬肉明年就有能力以低溫冷藏方式外銷日本，產地到上架只需3天左右。

今年年初在農曆過年前，台糖爆出西布特羅瘦肉精羅生門，影響冬季火鍋肉片的銷售業績，吳明昌27日接受媒體專訪時強調，台糖從未使用過瘦肉精，行政院食安辦調查結果已還台糖公道，「以科學角度來看台糖確實無辜」，

吳明昌表示，台糖養豬場的改建「完全按照歐盟的養豬的方式」，投入農業循環豬場改建投資計畫總體經費124億多元，裡面有台灣目前最先進的養豬科技，不只要求品質，也關心溫室氣體排放，「我們的養豬應該是合歐盟水準，我們引以為榮」。

台糖豬肉外銷規劃方面，吳明昌說，最容易做大概是日本跟新加坡 因為這兩個地方，因為所得比較高，可以買得起，多年前台灣曾發生口蹄疫所以不能外銷，但台灣現在已是口蹄疫非疫區，明年就可以外銷豬肉，豬肉冷藏外銷至日本，價格會是冷凍豬肉的2倍，從台灣運到日本只需3天左右，這是其他國家無法做到的，「我們的品質絕對可以銷到日本」。

台糖 外銷 日本

延伸閱讀

日本外相訪華 雙方就恢復日本水產品進口取得共識

影／台糖台南善化糖廠辦跨年製糖開工 慶祝成立120年

撒糖囉！台糖文旅護照2.0限量1萬本 全糖任務集點拿禮物

影／全台唯一五分車載甘蔗限定景色 雲林虎尾糖廠今開工製糖

相關新聞

不甩谷歌、臉書 也不等議價法！國際媒體另覓他法讓流量變現

台灣「媒體議價法」始終難順利上路，媒體產業經營更加辛苦；不只台灣，國際媒體同樣也面臨數位巨擘Google、Meta蠶食鯨...

台糖改建13座養豬場明年6月全完工 豬肉外銷鎖定日星

台糖是本土養豬大戶，近年投入豬舍翻新改建，第一期工程今年10月完工，第二期工程明年6月完工，台糖董事長吳明昌27日表示，...

「讓年輕人圓市中心購屋夢」科達推大巨蛋危老案

央行祭出第七波信用管制，短期投資客退場，剛性買盤回籠，新莊建商科達建築27日宣布200億元案量啟動，今並舉辦北市危老案聯...

房市將冬眠？周鶴鳴：這三件事將左右市場

中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布2024年12月的消費者信心指數（CCI），與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時...

中古屋是預售屋6折價 高雄三行政區「買新不如買舊」

高雄市在科技產業進駐以及重劃區開發利多下，購屋需求穩定，近年來吸引不少建商大量推案，帶動房價上漲。永慶房產集團彙整實價登...

撐不住了 電動車充電費喊漲 U-POWER明年元旦起調整

電價一漲再漲，電動車充電業者成本大增，也撐不住了。U-POWER昨日（26）日宣布超高速充電站時段費率調整，將自2025...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。