「讓年輕人圓市中心購屋夢」科達推大巨蛋危老案

央行祭出第七波信用管制，短期投資客退場，剛性買盤回籠，新莊建商科達建築27日宣布200億元案量啟動，今並舉辦北市危老案聯貸簽約典禮，由台中商業銀行統籌、臺灣企銀共同主辦科達建築19.5億元聯合授信案簽約。

科達建築董事長賴建程也預告位於台北市八德路的「科達大巨蛋危老案」，將於2025年329檔期推出，明年下半年也會在新北三重仁義重劃區推出新案。

賴建程表示，科達2025年第4季可望在新北市三重仁義重劃區推出二期進場，「科達三重仁義案」全案約40億元，基地面積超過700坪，目前地主已整合完畢、準備建照掛件，一橋到台北市，鄰近舊市區商圈、捷運機能，可望吸引當地換屋族青睞。

2026年則有「科達大安都更案」醞釀中，將在台北市大安區、大安路、大安捷運站的超級蛋黃地段推出SRC結構作品，主打愛馬仕風格，預計全案50億元。

另外，明年329檔期將在台北大巨蛋商圈推出百億指標危老重建案。賴建程表示，該案獲100%全體住戶信任，花1年多時間順利整合，基地鄰北市八德路三段、光復南路，面積約537坪，全案約100億元、255戶。

個案最大賣點是將杜拜寶格麗珊瑚設計空降大巨蛋，外觀由北市前十大豪宅推手呂建勳建築師操刀，搭配日系營造廠、高端豪宅建材、規劃中小坪數，預計總價帶落在2700萬元上下，讓年輕人一圓蛋黃市中心購屋夢。

展望明年房市，賴建程指出，今年第4季房市來人量下滑4成，觀察近期剛需買盤則有逐漸回籠，目前打炒房政策、銀行限貸令真正發酵會在2025年上半年，多數建商購地保守、推案延後，明年更是建商交屋潮最高峰，當成屋物件增多時，就有機會出現房價甜蜜點，賣壓大的重劃區估計下修3~8%不等。

不過，以房市長期面來看，首購族剛需仍在，加上境外資金匯回專法首批台商回台資金已解禁，將有超過千億元資金流至房地產，以及AI技術發展等，因此，仍是看好明年房市有望回穩，而因通膨、營建物料成本墊高，房價難大跌，明年房市呈現「量回穩、價微修」走勢。