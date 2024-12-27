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房市將冬眠？周鶴鳴：這三件事將左右市場

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，三大風向球將影響蛇年房市。圖／業者提供
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，三大風向球將影響蛇年房市。圖／業者提供

中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布2024年12月的消費者信心指數（CCI），與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，本月調查結果為99.84點，較上月下降0.55點，分數下滑的幅度雖然不大，但指標跌破100點創近52個月新低，信心指數由樂觀轉為悲觀，年底房市也從傳統旺季變為一片冰天雪地。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，央行的第七波打炒房，堪稱是近年房市的霸王級寒流，在行庫緊縮銀彈之下，多數買家觀望卻步，因此消費者信心自9月以降，已連三個月下滑，也導致第四季整體房市買氣，比起前三季快速冷凍，使年底房市旺季被徹底忘記。

周鶴鳴指出，雖然今年壓軸的12月央行理監事會議，選擇停看聽，並未加碼第八波管制，讓房市看似能暫時喘一口氣，但因第七波的管制內容沒有鬆綁，仍持續影響房市；且財金部會積極防堵破口，一再強化金檢力道，對房市的牽動程度不亞於央行的信用管制，所以房市的後續發展，可從三大風向來觀察冷熱。

第一是「資金風向」，近期金管會緊盯租賃融資公司的不動產放款，要求行庫針對融資公司資金去處設防線，擾動中小型建商的資金調度；央行對各樣貸款是否轉個彎流入房市，也密切關注，因此往後市場的資金鬆緊，將左右來年房市的推案狀況與買氣。

其次為「供需風向」，央行總裁楊金龍Q4理監事會後，強調部分購地貸款有動工保留款不足的缺失，若往後嚴加追查，業者推案布局恐被打亂，造成的供需消長，也將成為2025年房市的重要變數。

第三是「建設風向」，政府打炒房雷厲風行，但地方建設仍活躍，尤其是產業園區的開闢與招商引資，對周邊房市的帶動力強，且企業需求的工商用不動產，政策干擾較輕微，因此地方建設的力道強弱，是2025年區域房市冷熱的關鍵指標。整體而言，由於打炒房的大環境不變，預估蛇年房市將是「量萎縮、價溫吞」的發展態勢。

央行 房市

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