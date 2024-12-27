不甩谷歌、臉書 也不等議價法！國際媒體另覓他法讓流量變現

台灣「媒體議價法」始終難順利上路，媒體產業經營更加辛苦；不只台灣，國際媒體同樣也面臨數位巨擘Google、Meta蠶食鯨吞廣告獲利窘境，在考量獨立數位廣告科技機制更透明、收費更合理之後，愈來愈多國際媒體投入新興數位廣告科技懷抱，降低Google、Meta等平台對媒體經營所帶來的影響。

數位時代造就了Google、Meta這些科技巨擘，過去20年，Google、Meta本身並不生產新聞，卻大量使用全球各地新聞媒體所製作的新聞內容，吸引用戶點閱，而這些科技巨擘，也以「創造導流」為由，規避版權費，讓媒體蒙受損失。

除此之外，這些數位平台掌握了數位廣告半壁江山，數位廣告交易設計制度非常複雜，在這套交易制度中，媒體無法知道廣告主投入多少金額，也無法了解代理商抽成多少，通常是Google給多少，他們就收多少，完全沒有置喙空間。有時廣告版面收費金額為100元，但媒體的收入可能僅有30元。

廣告原本就是媒體產業收入的重要關鍵，但在這些數位巨擘主導下，數位廣告機制不透明，在在都讓全球媒體撻伐。

也因此，國際不少媒體都在開始思考，數位時代中，究竟該用什麼樣的方式，才能避免被數位巨擘侵蝕利潤、拿回自己合理的收入。

隨著SaaS（軟體及服務）新科技商業模式盛行，在Google、Meta兩大巨擘之外，市場上也愈來愈多獨立的廣告科技公司，不管是提供數位廣告版面的媒體，或者想買版面的廣告主、代理商，雙方都可以透過廣告科技公司，進入到公開市場中，以競價方式來進行交易。

目前數位廣告市場交易機制也愈來愈透明，媒體、或者代理商委託廣告科技公司時，大多僅需付出明確的平台服務費、或者軟體服務費，而不會發生廣告利潤被數位巨擘抽走而不自知的情況，也能清晰知道自家廣告版面究竟被哪些廣告主買走。

國際廣告科技公司TTD台灣暨香港總經理顏任廷指出，很多海外媒體不光是和一個廣告平台合作，而是同時間和兩、三個獨立廣告平台合作，比如說，A平台可以幫媒體音頻流量變現，B平台可以幫媒體視頻流量變現，將不同的任務分給不同的合作夥伴，而這些平台會負責幫忙在數位廣告市場中找到最好的買方，讓收益最大化。

台灣媒體議價法案遲遲無法上路，媒體也因廣告收入被數位巨擘掠奪，而經營得愈來愈辛苦，但媒體也積極在進行數位轉型。

對於媒體產業的數位轉型之路，顏任廷給出三點建議，持續做優質內容、以開放態度來選擇合作夥伴、投資數位人才。

首先，媒體應該要堅定立場，把優質內容做好。顏任廷表示，在Google、YouTube上面，很多是用戶產生的內容，比如說自家貓咪、狗狗的日常生活趣事，但是，這些內容的質量、品質，和專業媒體製作內容有著很大的分別。媒體只要堅定立場、持續做優質內容，就會有很清晰的分野，消費者也很聰明，會看到哪些是有意義、有價值的內容

其次，媒體經營者也可以開放心態來看不同的合作夥伴選項。顏任廷說，經營者可以開放心態，看看這個世界有些什麼樣的選項，可以去合作、去摸索，找出合適的廣告變現模式。

最後，媒體也應該在數位人才上做投資。許多傳統媒體都積極擁抱數位轉型，但是，要進入數位領域，除了基礎建設、整體策略擬定之外，人才的儲備也相當重要。顏任廷表示，傳統媒體必須做思維上的改變，除了內容人才之外，要走向數位轉型，也必須要有數位人才，才能支撐媒體轉型後的未來發展。