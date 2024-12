台灣賽諾菲榮獲國家新創獎雙料殊榮 追尋科學奇蹟綻放生命光彩

台灣賽諾菲勇奪國際新創獎生技製藥與精準醫療類別之雙料殊榮,由賽諾菲香港台灣疫苗事業部詹靜如總經理(右)、賽諾菲香港台灣特藥醫學處闕宗正處長(左)於頒獎典禮現場合影。 圖/聯合線上拍攝

第21屆國家新創獎12月26日舉行頒獎典禮,深耕台灣40年的台灣賽諾菲,勇奪國際新創獎生技製藥與精準醫療類別之雙料殊榮。這一成就不僅彰顯了賽諾菲在醫藥研發上的卓越成就,也展現我們追尋科學奇蹟,改善人們生活(We chase the miracle of science to improve people’s lives)的企業宗旨。

「國家新創獎」為台灣生醫與大健康領域最高指標獎項,也是國際企業深耕台灣、深化在地與臨床合作的關鍵指標。國家新創獎評審委員會由90位頂尖科研專家、臨床醫師等重要人士組成,本次獲評審委員會肯定之血友病第八凝血因子治療以及RSV(呼吸道融合病毒)預防之單株抗體,就「創新技術」、「市場商模」、「合作鏈結」等面向具有指標和領先之水準,經書面及口頭報告兩階段嚴格遴選後產生。

評審評語提及,賽諾菲的血友病第八凝血因子藥物針對現有治療不足之處開發,突破類血友病vWF的天花板效應,藥物半衰期較現有治療延長3至4倍;RSV單株抗體適用於全嬰兒族群,歐美國家臨床試驗及真實世界數據均展現出對RSV顯著的預防效果與良好安全性。

此次獲得「國際新創獎」的殊榮,是對台灣賽諾菲多年來在醫藥研發和創新方面的肯定,並持續深耕台灣,與眾多醫療機構與學研單位建立了緊密的合作關係,共同推動醫療創新。

賽諾菲香港台灣總經理林嘉莉指出:「賽諾菲將持續以科學為基礎,追求創新,為更多病人帶來福音。賽諾菲將持續投入研發,推動更多創新治療,並與全球醫療機構和研究單位合作,提升醫療技術和服務水平。賽諾菲的願景是成為引領醫藥領域創新的領導者,為改善人們的生活做出更大的貢獻。」

賽諾菲香港台灣疫苗事業部總經理詹靜如表示:「賽諾菲長年攜手台灣政府推動公共衛生疫苗接種政策的好夥伴,透過免疫接種阻絕傳染病肆虐,守護民眾健康,也期盼未來持續推動公私協力加強預防醫學與新生兒照護,落實健康台灣。」

賽諾菲總部位於法國巴黎,是多元化的全球醫療保健公司,致力幫助人類應對健康挑戰,將科學創新轉化為整合性醫療照護方案。賽諾菲據點遍布70多個國家,為法國第一、全球第六大、台灣第三大醫療保健公司,於2023年投入超過67億歐元的資金於創新藥品與疫苗研發。賽諾菲為多種罕見疾病提供首款或第一線治療,以及建立糖尿病和心血管疾病臨床標準治療,也矢志公共衛生承諾,每年幫助數以百萬人類免於流感的侵害,更致力成為免疫領域領導者,研發同類第一(First-in-class)與同類最佳(Best-in-class)的醫療保健解決方案。

