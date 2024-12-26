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貿協出招 進擊「美再工業化」…協助台企應對川普2.0

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
外貿協會董事長黃志芳用一場聲光秀來發表演說。記者邱德祥／攝影
外貿協會董事長黃志芳用一場聲光秀來發表演說。記者邱德祥／攝影

川普2.0要來了，貿協助台廠迎「美再工業化」。貿協董事長黃志芳表示，企業因應川普2.0，貿協公布貿協經貿指數作為前瞻依據，將前進美國德州達拉斯舉辦旗艦級台灣形象展，並透過台美據點助台商迎接美國再工業化商機。

外貿協會昨（26）日舉行2025年度記者會，由黃志芳親自主持，會中首度發布貿協經貿指數。黃志芳指出，美國準總統川普即將在明年1月就任，世界即將進入川普2.0時代，將帶來全世界文化及政治的革命，同時也代表美國製造業將再度受重視，連帶影響台灣產業布局。

黃志芳認為，是狂人也是近代少數革命型領袖，會帶領世界改變。因此在川普主導下的美國，台廠應更靠近美國，更該迎接他而非抗拒。川普追求「公平貿易」而非「自由貿易」，黃志芳指出，對川普而言關稅不僅是貿易武器，同時也是外交利器。過去美國是世界上最大的製造業國家，預料在川普上任後美國會再工業化。

外貿協會三招迎川普2.0商機
外貿協會三招迎川普2.0商機

黃志芳指出，今年首次公布的「貿協經貿指數（TAITRA Index）」特別關注美國總統大選前後，台灣企業如何在國際的競爭中應變與布局。調查顯示，有逾六成的企業可以部分吸收關稅衝擊，顯示台灣企業還是具有相當韌性。有67.3%受訪者認為「可以部分轉嫁」關稅成本，但也有20.5%表示「只能自行吸收」；另有10.7%「可完全轉嫁」；僅有1.5%「完全轉嫁且可提升利潤」。

黃志芳說，只能「自行吸收」的20%企業，顯然核心競爭力未來要適度提升。對此，貿協將創造交流平台，因應川普高關稅政策推動下，協助台廠對美創造更多合作機會。黃志芳認為，「讓美國再次偉大」（英語：Make America Great Again，縮寫：MAGA）有歷史上的合理性，未來美國市場愈趨關鍵。針對此趨勢，貿協將於美南科技重鎮德州達拉斯舉辦台灣形象展，聚焦AI應用、先進製造與大健康產業，並舉辦投資論壇、CEO產業論壇等活動。

此外，貿協也將以台美兩地據點，為台廠提供最即時的經貿服務。其中，美國再工業化需求如何迎戰商機，黃志芳進一步指出，透過外貿協會在美國五個據點，分別位於紐約、芝加哥、洛杉磯、舊金山、以及達拉斯，提供企業因應美國再工業化的專屬服務。

川普 美國 黃志芳

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