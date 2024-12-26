國科會通過和新化學工業、德普科技等5件中科投資案

國家科學及技術委員會科學園區審議會26日一口氣通過和新化學工業、德普科技、長鴻綠能、加雲聯網、毅雲能源等5件中科園區投資案，合計投資金額5.8億元。今年截至目前為止，中科園區累計引進20家新投資案，投資總額117.65億元。

中科管理局表示，和新化學工業中科分公司，將進駐中科虎尾園區，此案投資金額1億元，主要投入次世代高頻高速電路基板特用樹脂材料等低介電材料的開發。

這項新產品的開發，將有效改善傳統電路基板因覆銅板材料傳輸損耗大，無法滿足高頻訊號傳輸品質需求的瓶頸，可滿足新一代5G通信的要求，同時具備一體化、小型化、輕量化、多功能化及高可靠性等優良的電路基板特用材料特性。

德普科技將進駐中科台中園區，此案投資金額2.8億元，主要投入氫氟酸全質量回收再利用方案開發。

德普科技可依客戶需求，在其廠內設置全自動控制的濃氫氟酸廢液回收提純系統，on-site處理客戶產生的廢液，將高純度氫氟酸回收後，轉化為電子級氫氟酸，回到製程再使用，協助客戶降低成本及達成循環經濟目標。

長鴻綠能將進駐中科二林園區，此案投資金額1.6億元，將提供科學事業生物質氣化發電(再生能源)等技術服務，利用農業剩餘資材，透過氣化爐及熱裂解方式，轉化為可燃氣體、生物炭及木醋液等。

並將可燃氣體經多重淨化後送至內燃發電機，進而產生可作為基載電力的綠色發電技術。其次，將生物炭及木醋液應用於有機肥料，可活化土地並有固碳效果，具環保、可再生和減少廢棄物等多重優勢。

加雲聯網將進駐中科虎尾園區，此案投資金額0.1億元，主要提供科學事業「智慧電網輔助服務管理平台」及「表後能源管理系統應用」等整合式電力及能源管理技術服務。

藉由電力負載預測、報價決策、需量管理等功能，協助科學事業優化能源使用效率，提高再生能源使用比率，加速企業低碳轉型，同時強化電網韌性，促進園區永續發展。

毅雲能源將進駐中科二林園區，此案投資金額0.3億元，主要透過設置在地參與式(含社區公開募集)再生能源發電及應用設備及多元電力資源整合，擴大再生能源發電的公民參與，提供科學事業整合式能源管理系統服務。

同時協助科學事業進行能源運用最佳化控管，以減少能源損耗，達成低碳轉型及永續發展目標。