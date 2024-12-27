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超商熱戰 搶10億跨年商機

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
四大超商7-ELEVEN、全家、萊爾富與OKmart全力備戰，瞄準跨年夜逾10億元商機。聯合報系資料照
四大超商7-ELEVEN、全家、萊爾富與OKmart全力備戰，瞄準跨年夜逾10億元商機。聯合報系資料照

迎接跨年倒數，全台預計湧現約200萬人潮，成為商機熱點。四大超商7-ELEVEN、全家（5903）、萊爾富與OKmart全力備戰，瞄準跨年夜逾10億元商機。

包括7-ELEVEN共計千家通路應援，動員上萬人力；全家位於台北信義商圈的建鑫店則動員超過八倍人力，店舖增設至九台收銀機；萊爾富拆除101周遭二家門市大門，以因應絡繹不絕的人流；OKmart推出OKmove行動超商，讓便利商店服務延伸至戶外熱點。

統一超旗下7-ELEVEN昨（26）日宣布，針對跨年晚會熱點區域近千家門市全面備戰，包含風景區、交通轉運及觀光型商場等門市備貨量較平日增五倍，將動員超過四倍以上人力支援。

統一超指出，因應各地將湧現大量出遊的跨年人潮與車潮，國道服務區商場、觀光旅遊景點內門市如清水綻、清境、小瑞士及日月潭水社棧門市等，皆已提早從跨年前一週提高備貨量三倍以上，並動員兩倍人力支援。預期帶動零食、泡麵、熱罐、關東煮及保暖用品等商品銷售倍數成長。

全家也將動員數百家跨年商圈門市加入熱戰，其中台北101、市政府、大巨蛋等一級戰區，預估將有超過20萬人潮湧入信義區及東區周邊。跨年重點店舖如全家建鑫店、景聯店、國父紀念館店及大巨蛋店等，在人力動員、結帳收銀機、商品備貨量皆已完備，滿足跨年大量人潮需求。

全家進一步指出，位於信義區松壽路核心戰區的全家建鑫店，今年動員超過八倍人力，於店舖增設至九台收銀機，以提供順暢的結帳服務，預估跨年夜來客數對比平常可增加三倍；而位於四四南村的全家景聯店、國父紀念館附近的全家國父紀念館店，皆設置店外販售攤位，並增加人力設備與備貨量，業績可望翻倍成長。

OKmart全台門市也因應商圈差異化，推出OKmove行動超商，讓便利商店從固定地點延伸至戶外熱點，針對人潮密集的台北信義商圈與熱門商圈周邊門市，則準備五倍的備貨量，期望跨年業績能翻五倍，OKmart也指出，相關物流車隊提前跨年前三天加派車次，陸續完成門市備貨安排。

萊爾富迎接跨年倒數商機，也積極全面備戰，為便利前往觀賞煙火的民眾能順暢進出門市購物，預計將於鄰近台北市政府周邊的北市信彩店與信義市府站兩家門市，於12月31日上午拆除大門、櫥窗玻璃等，同時增加十倍人力支援，以利縮短民眾排隊等待結帳時間，估當天兩店業績可衝上百萬元。

全家 貨量 跨年晚會

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