永豐餘、欣欣合作虛擬電廠

永豐餘（1907）旗下永餘智能昨（26）日與欣欣客運簽署「智慧充儲系統應用於虛擬電廠平台計畫」合作備忘錄，是臺灣首個聚合電動載具充電樁結合儲能系統與台電交易平台服務的示範案例，永餘智能指出，計畫總經費達4,000萬元，預計於2025年底完成。

永餘智能董事長葉惠青表示，有別於目前電力市場上多針對工業廠區或商辦等大型資源的整合模式，永豐餘以「積沙成塔」的聚合模式，開拓智慧能源市場新藍海。

此次，永餘智能與工研院合作開發，以「智慧充儲系統應用於虛擬電廠平台」計畫獲得經濟部產業發展署「產業升級創新平台輔導計畫」補助，及經濟部能源署科技專案研發成果支持，將欣欣客運巴士場站納入虛擬電廠平台的電力資源中，由永餘智能團隊協助建置即時監控設備進行數據分析和預測，規劃最佳的儲能系統充放電排程，導入平台進行自動化管理。

在不影響客運營運下，永餘智能並代理欣欣參加台電電力交易平台，創造售電收入。

永餘智能在此計畫中提供四項提升能源效益的服務，包括契約容量調控、時間電價套利、資源智慧排程和雙向通訊與調度。四項服務分別透過智慧管理調控用電曲線，減少尖峰時段的用電量，降低超約成本風險；運用儲能系統進行尖離峰轉移，進行時間電價套利；導入電動巴士智慧排班系統，將人力、車輛和充電設備進行自動化管理，實現效益極大化；並與台電電力交易平台及當地能管系統進行整合，確保調度指令即時傳達與執行。

欣欣客運董事長范大維表示，交通部2025年將啟動「電動公車智慧充電管理系統補助機制」，補助場站導入智慧充電管理系統，鼓勵電動運具的能源優化。欣欣客運響應淨零減碳，推動能源轉型達成2030年全公司巴士電動化，此次與永餘智能合作，能整合電力資源應用優化，讓減碳成為正向循環。