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超商各出奇招 把人潮變錢潮

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

迎接2025，跨年夜人潮商機湧動，各大超商吸客各有奇招。統一超（2912）旗下7-ELEVEN觀察消費者跨年需求，統計出每次跨年以關東煮等三品項為銷售冠軍；全家瞄準保暖、熱食、熱飲；進駐跨年一級戰區台北信義區的OKmart，跨年夜的銷售主力為現煮咖啡、茶葉蛋和炸雞等。

7-ELEVEN今年在信義計畫區周邊超過十間門市，將會出動七個攤位來支援跨年活動。統計出每次跨年以關東煮等三品項為銷售冠軍，今年特別推出「OPEN!行動購物車1.0」以及「OPEN!行動購物車2.0」，以小型門市型態駐點新北淡水漁人碼頭與台北101大樓旁，提供逾百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，以應戰跨年人流。

全家觀察到跨年夜適逢大巨蛋舉辦張惠妹跨年演唱會，全家大巨蛋店備足飲用水、喉糖、熟食區外帶餐盒、暖暖包、酒類等商品，並發揮創意結合歌詞與商品呈現宣傳標語，成功帶動討論話題，和消費者共度跨年夜。

OKmart則是看好跨年夜的保暖、便利熟食、現煮咖啡能呈現秒殺商機，歷年銷售業績平均能夠成長五倍。今年將OKmove行動超商開到信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔以及御田煮物等熱門商品，並且推出「OKCAFE體驗專區」，邀請消費者一起免費喝咖啡，體驗秘魯莊園咖啡的魅力，參加活動送好康，預估業績可以較平日成長五倍以上。

保暖 咖啡 跨年

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