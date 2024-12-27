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撐不住了 電動車充電費喊漲 U-POWER明年元旦起調整

經濟日報／ 記者邱馨儀朱曼寧／台北報導
電動車示意圖。聯合報系資料照
電動車示意圖。聯合報系資料照

電價一漲再漲，電動車充電業者成本大增，也撐不住了。U-POWER昨日（26）日宣布超高速充電站時段費率調整，將自2025年1月1日起，調漲尖峰費率為每度電13.5元，漲幅為13.4%；這次策略調整，離峰費率「不變」維持每度電6.9元，假日費率則「調降」至每度電8.5元。

U-POWER率先喊漲尖峰費率，引發市場關注，裕隆集團旗下的裕電俥電，及重電族群有經營電動車充電服務業者，包括華城電能、中興電工（1513）旗下iCharging回應會審慎評估是否跟進漲價。

繼4月全面調升民生及工業用電價格後，台電10月再度宣布新一波電價調漲，特別的是，電動車充電業者所適用之「電動車充換電設施電價」，漲幅為17%。

和泰集團轉投資的U-POWER，早先反映營運至今電力成本上漲幾乎翻倍。這次U-POWER更率先宣布調整電動車充電價。

U-POWER公告，自2025年1月1日起，調整部份充電費率：離峰費率「不變」維持每度電6.9元，尖峰費率「調漲」為每度電13.5元，假日費率「調降」至每度電8.5元。

U-POWER指出，此次費率調整，尖峰時段漲幅為13.4%，並同時降低假日費率，期望在平衡營運成本的同時，引導車主分流充電時段、緩解電力供應尖離峰壓力，並持續推動台灣電動車市場的普及與永續發展。

U-POWER自2022年啟用，截至2024年11月，全台已上線36個站點，並預估於 2025年春節前突破40站。根據用戶充電的數據顯示，U-POWER的充電服務營運成長動能強勁，2024年5 月首次宣佈單月充電度數達 100萬度，至2024年11月已成長至170萬度，半年成長率高達70%。

裕隆集團旗下的裕電俥電對此表示，現在還在觀察市場的狀況。對應電動車持續增加，旗下裕電俥電-YES!來電積極升級充電服務，已整合包括YES!來電、華城、車車電充等多間充電營運商站點，全台整合已逾400站、1,000槍。

華城電能及iCharging仍未確定。

電價 電動車

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U-POWER 超高速充電時段費率調整公告 2025年1月1日凌晨0時起實施

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