電動車新車銷售 面臨考驗

2024年台灣電動車市場持續快速成長，截至2024年11月，全台電動小客車數量已接近9萬輛，預計2025年農曆年前有望來到10萬輛。隨著電動車增長，充電需求也同步攀升，不過充電業者調高售價是否影響消費者購買電動車意願仍待觀察。

不過對於電動車車主而言，快充的電費相對於油車其實還是較低，再加上電動車保養成本低於燃油車，即使電價上漲，擁有電動車的成本仍然較低。對於精打細算的消費者而言，真正要考量的是平常充電的便利性、未來燃料稅開徵的費用，以及二手車的殘值高低，電費其實影響有限。

業者認為，電動車市場成長幅度趨緩，隨著電動車競爭愈趨激烈，以及電池成本仍居高不下，豪華車客戶較能接受電動車的售價，此外充電便利性仍是關鍵問題。

以目前的情況看來，未來電動車恐怕還是以特斯拉、雙B、保時捷為主力品牌。