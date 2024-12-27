商用不動產喜迎大豐收，全年交易量突破1,600億元，其中工業地產市場展現驚人的爆發力，全年交易額突破千億元，寫下歷年新高紀錄。

土地市場雖受政策因素影響，第4季交易量收斂，全年交易額仍達到1,500億元。

信義全球資產昨（26）日發布2024年商用不動產市場調查報告，今年商用不動產及土地市場雙雙成長。據信義全球資產公司統計，2024年上市櫃法人購置商用不動產交易額為1,689億元、年增27%，買方結構以產業自用為大宗；其中工業地產市場交易熱爆，成交金額達1,089億元，寫下有統計以來新高紀錄；辦公市場交易額為592億元，相較去年表現持平；店面市場交易額為8億元。

信義全球資產總經理林三智表示，今年商用不動產市場買方高度關注工業不動產，尤其是屋況良好、可立即投入生產的工業廠房，信義全球資產公司今年也陸續於新北、桃園、台中等區域成交多件億元以上工業地產，購買用途以產業自用為主，買方產業涵蓋傳產、科技、電商等。

2024年上市櫃法人購置土地交易額為1,578億元、年增177%，受惠於產業擴張帶動住宅市場需求成長，中南部的土地市場熱度趨高，台中為今年土地市場最大贏家，囊括高達28%的交易量。

亞昕（5213）、遠雄建設兩大建商並列百億元購地大戶，亞昕今年共斥資108億元獵地，在台中掃進五塊土地，累計購地坪數超過萬坪；遠雄今年則砸下105億元於台中、台南、高雄購地。

信義全球資產觀察，今年前三季土地市場交易暢旺，第三季成交量更是衝破700億元，但是第4季受到央行第七波選擇性信用管制措施影響，讓年末土地市場旺季不旺，第4季交易額為207億元，是今年單季最低表現。